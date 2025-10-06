시즌 첫 풀타임인데···이강인의 아쉬운 실수 ‘PSG, 릴과 1-1 무승부’

PSG 이강인. 사진=AP/뉴시스

이강인(PSG)이 시즌 첫 풀타임 기회를 잡았으나 동점골의 빌미를 내주며 아쉬움을 남겼다.

PSG는 6일 프랑스 릴의 스타드 피에르 모루아에서 끝난 릴과의 2025~2026 프랑스 프로축구 리그1 7라운드 원정 경기에서 1-1 무승부를 기록했다. 5승1무1패(승점 16)으로 선두는 지켰다. 반면 릴은 3승2무2패(승점 11)로 7위에 자리했다.

이강인은 중앙 미드필더로 선발 출전해 풀타임을 뛰었다. 올 시즌 첫 풀타임이다. 공격포인트는 올리지 못했다. 준수한 활약이었으나 동점골의 빌미를 제공했다. 리드는 PSG가 먼저 잡았다. 후반 22분 프리킥 상황에서 누누 멘데스의 환상적인 슈팅이 골망을 흔들었다. 하지만 후반 40분 이강인의 실수가 나왔다. 후방 빌드업 중 아슈라프 하키미의 패스를 이강인이 받지 못했다. 결국 공격권을 뺏겼고, 함자 이가마네의 패스를 받은 에단 음바페에게 동점골을 허용했다.

승부는 1-1로 끝났다. 이강인은 전반적으로 준수한 활약을 펼쳤지만, 한번의 실수는 마이너스였다. 축구 통계 매체 풋몹은 평점 6.8을 매겼다. 소파스코어는 6.3을 부여했다. 이날 이강인은 볼터치 81회, 패스 성공률 96%(64/67), 키패스 5회, 롱패스 성공률 86%(6/7), 결정적 기회 창조 1회, 슈팅 4회, 유효슈팅 2회, 드리블 성공률 100%(2/2) 등을 기록했다.

