‘한가위 프로당구왕의 주인공은?’ 조재호-김종원 레펀스-강민구, 프로당구 4강 압축

조재호. 사진=PBA 제공

한가위 프로당구 최강자 자리를 두고 최후의 4인만 남았다.

5일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025-26시즌 5차투어 ‘크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 8강에서 조재호(NH농협카드)가 세트스코어 3:1로 김임권을 제압하고 4강 진출에 성공했다.

또한 강민구(우리금융캐피탈)와 김종원(웰컴저축은행)은 이충복(하이원리조트) 응오딘나이(베트남·SK렌터카)를 세트스코어 3:1로 꺾고 준결승 무대에 올랐으며, 에디 레펀스(벨기에·SK렌터카)는 풀세트 접전 끝에 서현민(에스와이)을 제치고 준결승 티켓을 얻어냈다.

조재호는 김임권을 상대로 1세트를 4이닝 만에 5:15로 빼앗기며 불안하게 출발했지만, 2세트에는 5이닝째 끝내기 하이런 10점을 앞세워 15:4로 이기며 경기를 원점으로 돌렸다. 조재호는 3세트를 접전 끝에 15:13(8이닝)로 이겼고, 4세트엔 15:7(3이닝)로 마무리하며 준결승 무대에 올랐다.

프로당구를 대표하는 아이콘인 조재호는 2023-24시즌 왕중왕전(SK렌터카 제주특별자치도 월드챔피언십) 이후 약 1년 7개월 동안 우승이 없다. 마지막 우승 2회의 준우승을 달성했지만, 조재호라는 명성에는 걸맞지 않은 성적이었다. 이번 대회에서 좋은 폼을 보이고 있는 조재호는 오랜만에 우승할 기회를 잡았다.

강민구도 이충복을 세트스코어 3:1로 잡아냈다. 강민구도 1세트를 9:15(9이닝)로 내줬지만 2세트를 15:7(7이닝)로 잡아내며 추격을 성공했고, 이어 3세트를 15:9(9이닝) 4세트를 15:12(6이닝)로 잡아내며 경기를 마무리했다. 4차투어(SY 베리테옴므 챔피언십)에서 4강에 올랐던 강민구는 2022-23시즌 7차투어(웰컴저축은행 웰뱅) 이후 2년 8개월여 만에 우승컵 사냥에 나선다.

레펀스는 풀세트 접전 끝에 서현민을 물리치고 준결승 무대를 밟았다. 세트스코어 1:2로 끌려가던 레펀스는 4세트를 15:10(4이닝), 5세트를 11:7(3이닝)로 이기며 준결승 무대로 향했다. 2021-22시즌 3차 투어(휴온스 챔피언십) 이후 우승이 없는 레펀스는 통산 2번째 우승을 향해 달려간다.

김종원. 사진=PBA 제공

김종원은 응오딘나이(베트남·SK렌터카)를 세트스코어 3:1로 제치고 준결승 무대에 합류했다. PBA 최고 성적이 4강인 김종원은 2021-22시즌 6차투어(웰컴저축은행 웰뱅 챔피언십) 이후 무려 3년 8개월여만에 준결승 무대를 밟았고, 기세를 모아 프로당구 첫 우승까지 도전한다.

PBA 준결승은 6일 오후 12시 레펀스-강민구의 제1경기에 이어, 오후 3시에는 조재호-김종원의 제2경기가 이어진다. 준결승전 승자는 오후 9시 우승 상금 1억원이 달린 결승전을 펼친다. 준결승과 결승은 모두 7전 4선승제로 진행된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

