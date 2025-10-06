“남은 한 해도 더보이즈와 함께!”…더비 향한 추석 메시지

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 민족 대명절 추석을 맞이해 인사를 전했다.

소속사 원헌드레드는 오늘(5일) 공식 SNS 채널을 통해 더보이즈 멤버들의 명절 인사가 담긴 영상을 공개했다.

영상 속 더보이즈는 “안녕하세요, 더보이즈입니다! 벌써 2025년 추석 한가위가 다가왔습니다. 올해도 더비(공식 팬클럽명, THE B) 덕분에 행복한 시간을 보내고 있는데요, 이번 추석에는 가족들과 맛있는 송편도 드시고 보름달 보면서 예쁜 소원도 많이 비셨으면 좋겠습니다!”라며 따뜻한 인사를 전했다.

또 “추석 연휴 동안 푹 쉬시고 모두 고향도 안전하게 다녀오시길 바라겠습니다! 남은 한 해도 저희 더보이즈와 함께 행복합시다!”라며 하반기에도 팬들과 함께할 소중한 시간을 기대케 했다.

더보이즈는 2025년 연초부터 한국과 일본에서 각각 팬 콘서트 ‘THE B LAND(더 비 랜드)’를 개최하며 활발한 활동을 시작했다. 이어, 정규 3집 ‘Unexpected(언익스펙티드)’와 미니 10집 ‘a;effect(에이이펙트)’까지 두 장의 앨범을 발매했고, 지난 8월에는 서울을 기점으로 시작된 네 번째 월드 투어 ‘THE BLAZE(더 블레이즈)’를 통해 전 세계 곳곳의 팬들과 만나 글로벌 무대에서 활약하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]