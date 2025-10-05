“긴 연휴, 행복한 추석이길” 엔하이픈, 한복 입고 덕담

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 엔진(ENGENE.팬덤명)에게 진심을 가득 담은 추석 인사를 전했다.

엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 5일 정오 팀 공식 SNS를 통해 2025년 추석 인사 영상을 공개했다. 이들은 가을 분위기가 물씬 풍기는 단정한 한복 맵시를 자랑해 훈훈함을 더했다.

엔하이픈은 “오랜만에 긴 연휴를 맞이하게 됐다”라며 “맛있는 것 많이 드시고 소중한 사람들과 행복한 연휴 보내기를 바란다”라며 덕담을 건넸다.

이어 엔하이픈은 연초 세웠던 다짐들을 점검하며 각자의 소회를 나눴다. 멤버들은 ‘코첼라’ 무사히 마치기, 건강하기, 좋은 추억 남기기, 투어 무사히 마치기 등을 언급하며 올 한 해 활동을 되돌아봤다.

그러면서 “2025년 남은 기간 못 이룬 다짐들도 다 이루길 바란다”라며 “우리도 엔진 생각하면서 행복한 연휴 보낼테니 엔진 여러분도 엔하이픈과 함께하는 추석 되기를 바란다”라고 덧붙였다.

한편 지난 3일부터 싱가포르 실내 체육관(SINGAPORE INDOOR STADIUM)에서 열린 ‘ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’’가 오늘(5일)까지 이어진다. 이후 엔하이픈은24~26일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 ‘‘WALK THE LINE’ : FINAL’을 열고 월드 투어의 피날레를 장식한다. 앙코르 콘서트는 선예매 오픈 당일(9월 29일) 시야제한석 일부를 포함한 3회차 전석이 빠르게 매진돼 엔하이픈의 막강한 티켓 파워를 보여줬다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

