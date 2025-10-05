“이젠 부상 없이!” BNK 김민아, 궂은일은 맡겨주세요

사진=WKBL 제공

여자프로농구(WKBL) BNK의 가드 김민아가 새 시즌 개막을 앞두고 팀에 활력을 불어넣고 있다. “언니들보다 공격력이나 요령, 노련함은 부족하지만 좀 더 에너지 있게 하려고 한다. 분위기를 바꿀 수 있게 파이팅도 많이 한다”며 운동화 끈을 재차 단단하게 묶는다.

김민아는 2024∼2025시즌 21경기 출전, 평균 2.5점 1.2리바운드를 기록했다. 부상 악재가 있었다. 지난해 1월 경기 중 왼쪽 팔꿈치가 탈구돼 수술대에 올랐다. 긴 재활 치료 끝에 코트에 복귀, 의미를 더했다. 지난 1월19일 용인 삼성생명전 14점 6리바운드 맹활약을 남긴 바 있다. 각종 개인 한 경기 최고 기록을 갈아치우며 가능성을 보여준 것. 하지만 상승세를 타던 김민아의 발목을 잡은 건 부상이었다. 종아리 통증 때문이었다.

지난 1일부터 일본 지바현 가시와시에서 해외 전지훈련을 소화 중인 김민아는 “지난 시즌 (이)소희와 (박)혜진 언니가 부상으로 빠지면서 기회를 받을 수 있는 상황이었다. 하지만 종아리 부상이 생겨 너무 아쉽게 (시즌이) 끝났다”고 밝혔다.

팔꿈치와 종아리 부상에 두 시즌 연속 완주에 실패했다. 이에 비시즌 동안 부상 방지에 심혈을 기울였다. 경기 감각도 꾸준히 끌어올렸다.

아시아 최강 클럽을 가리는 국제농구연맹(FIBA) WBLA(Women's Basketball League Asia)에 참가한 뒤 곧장 일본 전지훈련까지 소화하는 강행군을 이어가고 있다.

김민아는 “힘들긴 하지만 (경기 출전 시간이 긴) 언니들이 더 힘들 거라고 생각한다”며 “시즌이 6라운드까지 기니까 (타이트한 일정을) 미리 연습한다는 마음으로 최선을 다하려고 한다. (WBLA에서) 외국 선수들과 부딪혀보면서 느낀 것도, 배운 것도 많았다. (일본 훈련에선) 일본 선수들의 빠르고 타이트한 수비 등을 배워가면 좋을 거 같다”고 목소리를 높였다.

김민아는 2025∼2026시즌 박정은 BNK 감독이 기대하는 백업 자원이다. 디펜딩 챔피언인 BNK는 아시아쿼터로 인상적인 활약을 펼친 이이지마 사키(하나은행)가 팀을 떠나면서 전력 약화가 불가피하다. 이 공백을 여러 선수가 채워야 하는데 김민아도 후보 중 한 명이다.

김민아는 “수비적인 부분에서 압박하고 패기를 불어넣으면 언제라도 조금은 도움이 되지 않을까”라면서 “(코트에) 들어갈 때마다 궂은일을 많이 생각하고 있다”고 말했다.

이어 “항상 부상 때문에 시즌을 아쉽게 마무리했다. 감독님도 아쉽게 생각하시는 거 같다. 부상 없이 몸 관리를 철저하게 하면서 잘하고 싶다. 이번 시즌 목표는 정말 아프지 않고 마무리하는 것”이라고 강조했다.

