변정수, 딸과 뉴욕 데이트…모녀 비주얼에 시선 집중

모델 겸 배우 변정수가 둘째 딸과 함께 뉴욕 여행을 즐기는 모습을 공개했다.

변정수가 지난 4일 SNS에 “요렇게 다 큰 처녀가 돼서 엄마랑 뉴욕에 왔네, 숙제는 다 했느냐? 낮에 놀려고 밤새워 숙제한 우리 딸 기특해”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “정식 레스토랑도 좋은데 이렇게 샐러드로 대충 먹는 것도 재밌다, 길에서 헌팅을 얼마나 당하시는지 모델이냐며, 이렇게 작은 모델도 있수? 소호는 그냥 걷기만 해도 좋네”라고 덧붙이며 여행의 즐거운 분위기를 전했다.

함께 공개된 사진에는 둘째 딸의 모습도 담겨 있다. 엄마 변정수와 언니 유채원의 모델 DNA를 그대로 물려받은 듯한 뚜렷한 이목구비와 늘씬한 기럭지가 눈길을 끈다.

한편, 변정수는 1974년생으로 51세다. 그는 1995년 비연예인과 결혼해 1998년 첫째 딸 유채원, 2006년 둘째 딸을 얻었다. 장녀 유채원은 엄마의 뒤를 이어 모델로 활동한 바 있다.

