이재욱 “남은 2025년, 행복만 가득”…따듯한 인사[추석스타]

배우 이재욱이 민속 대명절 추석을 맞이해 특별한 인사를 전했다.

이재욱은 “풍성한 한가위 보내시고 남은 2025년도 행복한 일만 가득하시길 바라겠다. 11월1일 첫 방송 되는 드라마 마지막 썸머에도 많은 관심 부탁드린다”라고 세계비즈앤스포츠월드 독자에게 인사를 보냈다.

지난 5월 넷플릭스 미스터리 사극 탄금으로 시청자를 만난 이재욱은 올 한해 OTT와 TV드라마, 예능까지 두루 섭렵하며 활약을 펼쳤다. 탄금에선 실종 전 기억을 잃고 비밀을 지닌 채 돌아온 홍랑 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다면, 예능 프로그램 언니네 산지직송 시즌2에서는 귀여운 막내로 합류해 반전 캐릭터를 보여줬다.

다음 달 1일에는 로맨스 드라마 마지막 썸머로 따듯한 연말 맞이에 나선다. 마지막 썸머는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 이야기다. 이재욱은 백도하와 쌍둥이 형 백도영 역을 맞아 데뷔 이후 첫 1인2역에 도전한다.

내년 공개 예정인 지니TV 존버닥터, 넷플릭스가 새 시리즈 꿀알바 촬영에도 한창이다. 존버닥터에서는 악명 높은 섬에 입도한 공중보건의사 도지의 역을 맡아 섬마을 생존기를 펼친다. 미스터리 호러 판타지 시리즈 꿀알바에서는 빚을 갚기 위해 초고액 아르바이트에 뛰어드는 청년 혁준 역을 맡아 새로운 얼굴을 보여줄 예정이다. 지난 6월 출발한 아시아 팬미팅 투어도 순항 중이다. 쉴 틈 없이 달려갈 배우 이재욱의 2025년 행보에 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

