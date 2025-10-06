연우 “2025년 추석, 가족과 함께 즐겁고 행복한 시간 보내시길”[추석스타]

배우 연우가 민족 대명절 추석을 앞두고 세계비즈앤스포츠월드 독자들에게 인사를 전했다.

연우는 “벌써 2025년 추석이 다가왔다. 풍성한 한가위 보내시길 바란다. 가족과 함께 즐겁고 행복한 시간 맞이하면 좋겠다”라는 따듯한 메시지를 보내왔다.

지난해 드라마 개소리에서 열혈 순경 홍초원 역을 맡아 대선배들과 호흡을 맞췄던 연우는 올해 사극 옥씨부인전으로 첫 사극에 도전했다. 극 중 집안의 몰락으로 원한을 품고 살아가는 차미령 역으로 분한 연우는 김재원(성도겸 역)과의 알콩달콩하면서도 애틋한 로맨스로 시청자의 공감을 얻었다. 첫 방송 이후 꾸준히 시청률 고공행진을 이어왔던 옥씨부인전은 연우를 비롯한 주연배우들의 열연에 힘입어 최종화 13.6%의 시청률로 유종의 미를 거뒀다.

2018년 MBC 드라마 위대한 유혹자로 배우 활동을 시작한 연우는 올해로 연기 8년 차를 맞았다. 옥씨부인전으로 제대로 된 터닝포인트를 맞아 기대감을 높이고 있다.

차기작은 러브포비아다. 올 하반기 공개 예정인 드라마 러브포비아는 감성 100% 로맨스 소설 작가와 감수성 0% AI 소개팅 프로그램의 대표가 만나 서로를 이해하고, 사랑을 찾아가는 이야기를 담은 작품이다. 극 중 연우는 AI데이팅 앱 잇츠유의 대표 윤비아 역을 맡는다. 차가운 겉모습과 달리 내면의 아픔을 가진 인물의 입체적인 모습을 보여줄 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

