뉴비트 “따듯하고 풍족한 추석 보내세요”

그룹 뉴비트가 데뷔 후 처음으로 추석을 맞았다.

뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 5일 정오 공식 SNS를 통해 한복 사진과 함께 추석 인사를 전했다.

뉴비트는 "데뷔 후 팬분들과 첫 추석을 함께할 수 있어 정말 기쁘고 행복하다"며 "오랜만에 만나는 가족들, 친구들과 재밌고 행복한 시간 보내시길 바란다. 맛있는 음식도 많이 드시면서 풍족한 한가위 보내셨으면 좋겠다"라고 따뜻한 메시지를 남겼다.

이와 함께 공개된 사진 속 뉴비트 멤버들은 각자의 개성이 돋보이는 한복을 곱게 차려입고 7인 7색 매력을 발산했다. 밝고 훈훈한 미소와 색다른 한복 비주얼이 어우러져 한 폭의 그림 같은 분위기를 자아냈다.

뉴비트는 지난 3월 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)로 데뷔한 7인조 보이그룹이다. 이들은 Mnet 글로벌 데뷔쇼 'Drop the NEWBEAT'와 SBS 데뷔 팬 쇼케이스 '힘숨찐 해부실' 등 파격적인 행보로 데뷔와 동시에 글로벌한 주목을 받았다.

데뷔 후 뉴비트는 '2025 러브썸 페스티벌', '서울스프링페스타 개막기념 서울 원더쇼', 'KCON JAPAN 2025', 'KCON LA 2025', 'MyK FESTA', '2025 여수 K-메가아일랜드 페스티벌', '2025 케이 월드 드림 어워즈', 'ATA 페스티벌 2025' 등 국내외 굵직한 무대에 연이어 이름을 올리며 탄탄한 실력을 보여줬다.

