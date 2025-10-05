다저스, NLDS 1차전서 오타니 호투 앞세워 기선제압… ‘엔트리 생존’ 김혜성은 결장

사진=AP/뉴시스

‘이도류’ 슈퍼스타의 마운드 위 존재감은 빼어났다. 미국 메이저리그(MLB) LA 다저스가 오타니 쇼헤이의 역투를 앞세워 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS·5전3선승제) 첫 대결부터 승전고를 울렸다. 내야수 김혜성은 앞선 와일드카드시리즈에 이어 출전 로스터에 이름을 올렸지만, 3경기 연속 벤치에 머무르며 결장했다.

다저스는 5일(한국 시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 시티즌스뱅크 파크서 끝난 2025 MLB 필라델피아 필리스와의 NLDS 1차전서 5-3 역전승을 거뒀다. 기세를 이어간다. NL 서부지구 우승팀인 다저스는 지난 와일드카드시리즈에선 신시내티 레즈에 맞서 2승을 거뒀고, 이번에도 필리델피아 상대 첫 대결부터 미소 지었다.

그 중심에 선 주역은 단연 오타니다. 2018년 빅리그 데뷔 후 처음으로 포스트시즌(PS) 마운드에 오르더니 자신의 진가를 마음껏 뽐냈다. 이날 1번타자 겸 투수로 선발 출전, 6이닝 동안 89구를 던져 3피안타 1사사구 9탈삼진 3실점 투구 내용을 써냈다. 비록 타석에선 안타 없이 4타수 1볼넷 4삼진으로 부진했지만, 최고 시속 163.2㎞ 강속구를 토대로 상대를 압도했다.

사진=AP/뉴시스

타선에선 팀 동료 테오스카 에르난데스가 힘을 보탰다. 팀이 2-3로 뒤진 7회 초 필라델피아 왼손 불펜 맷 스트람의 직구를 공략, 역전 3점포 아치를 그려냈다. 이어 뒷문에선 타일러 글래스노우와 알렉스 베시아, 사사키 로키가 차례로 나와 3이닝 무실점 이닝을 합작했다. 사사키는 마무리로 세이브까지 작성했다.

다저스의 이번 가을야구서 대주자 및 대수비 자원으로 분류된 김혜성은 와일드카드시리즈부터 이번 NLDS 26인 선수 명단에 포함됐지만, 이날 역시 그라운드를 밟지 못한 채 벤치 대기에 그쳤다.

한편 다저스는 필라델피아를 꺾고 다음 무대에 진출할 시 밀워키 브루어스와 시카고 컵스의 NLDS 승자와 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전4선승제)에서 맞붙게 된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

