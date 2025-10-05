‘비정상회담’ 줄리안, 5살 연하 한국인 연인과 11일 결혼…김숙 사회 맡는다

방송인 줄리안과 김숙. 사진 = 줄리안 SNS 계정, 김숙 SNS 계정

벨기에 출신 방송인 줄리안이 오는 11일 결혼식을 올린다.

5일 한 매체에 따르면 줄리안은 오는 11일, 5살 연하의 비연예인 한국인 여성과 서울에서 결혼식을 진행한다. 결혼식에는 고향 벨기에에 있는 가족과 지인은 물론, JTBC ‘비정상회담’ 동료들도 참석할 예정이다. 사회는 줄리안과 여러 예능 프로그램에 함께 출연한 방송인 김숙이 맡는다.

줄리안은 지난 1월 tvN STORY 예능 프로그램 ‘여권들고 등짝 스매싱’에서 깜짝 결혼 소식을 공개한 바 있다. 해당 방송에서 그는 서울 용산구 소재 예비 신혼집을 최초 공개하는 등 결혼을 준비하는 과정을 공개해 눈길을 끌었다. 예비 신부에 대해 줄리안은 “취향이 비슷하고 음악을 좋아한다는 점이 비슷하다”며 “가족들에게 너무 잘한다”고 소개했다.

줄리안의 소속사 웨이브엔터테인먼트는 “줄리안이 한국인인 비연예인 연인과 서울 모처에서 결혼식을 올린다”며 “두 사람은 지인의 소개로 만나 3년 반 동안 교제해왔다”고 밝혔다.

한편, 줄리안은 JTBC 예능 ‘비정상회담’으로 이름을 알렸으며, 이후 ‘학교 다녀오겠습니다’, ‘우리동네 예체능’, ‘진짜 사나이’, ‘톡파원 25시’ 등 다양한 예능에서 활약해왔다. 최근에는 ‘비정상회담’으로 인연을 맺은 타일러 라쉬와 함께 웨이브엔터테인먼트를 설립해 공동대표를 맡고 있으며, 한국에서 활동하는 다수의 외국인 방송인들이 소속되어 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]