김혜수, 초근접 샷에도 완벽…세월을 잊은 눈부신 미모

배우 김혜수가 세월을 무색하게 하는 변함없는 미모를 뽐냈다. 사진 = 김혜수 SNS 계정

배우 김혜수가 세월을 무색하게 하는 변함없는 미모를 뽐냈다.

김혜수는 4일 자신의 SNS에 여러 장의 클로즈업 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김혜수는 얼굴을 한껏 확대한 초근접 샷에서도 잡티 하나 없는 깨끗한 피부와 깊이 있는 눈빛을 자랑하며 감탄을 자아냈다.

사진 = 김혜수 SNS 계정

특히 굴욕 없는 완벽한 이목구비와 함께 세월을 거스르는 듯한 우아한 분위기를 발산해 팬들의 시선을 사로잡았다. 50대라는 사실이 믿기지 않을 만큼 탄탄한 피부와 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.

한편, 김혜수는 최근 tvN 드라마 ‘두 번째 시그널’ 촬영을 마치고 공개를 앞두고 있다. 이 작품은 2016년 방영된 인기 드라마 ‘시그널’의 후속작으로, 김혜수를 비롯해 이제훈, 조진웅 등 기존 출연진이 다시 뭉쳐 기대를 모은다. tvN 20주년 특별기획 ‘두 번째 시그널’은 2026년 6월 방송 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]