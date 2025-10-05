심은우 “수련에 집중하기 좋아”…이효리 요가원 찾은 근황

배우 심은우. 사진 = 심은우 SNS 계정

배우 심은우가 가수 이효리가 운영 중인 요가원을 찾았다.

4일, 이효리의 요가원 공식 SNS 계정에는 이모티콘과 함께 사진 한장이 게재됐다.

공개된 사진 속 이효리는 큰 창 앞에 앉아 카메라를 바라보며, 꾸밈없는 편안한 모습에서도 특유의 자연스러운 분위기를 풍겼다.

사진 = 아난다 공식 SNS 계정

해당 게시물에는 심은우도 댓글을 남겼다. 그는 “적당한 낯선 공기. 수련에 집중하기 좋아요”라며 요가원 방문 소감을 전했다.

이효리는 최근 서울 연희동에 요가원을 열고 직접 수업을 진행 중이다. 심은우 역시 오랜 시간 요가를 수련해 왔으며, 현재는 요가 강사로도 활동하고 있다.

앞서 지난달 심은우는 “요즘 SNS와 인터넷 뉴스에 요가 키워드가 반짝반짝! 요가 이야기가 많아 참으로 즐겁네요. 아난다(이효리) 선생님의 선한 영향력으로”라며 “요가가 제게 갖는 의미와 크기에 대하여 생각을 해보니 몸소 겪은 경험으로, 요가는 제 삶의 큰 방편이자 무기이고 이제는 삶의 일부가 된 것 같다”고 전한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

