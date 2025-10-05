QS 1위+5할 승률에도… ‘가을야구 탈락’ KT, 살얼음판 순위싸움에 눈물

사진=KT 위즈 제공

마지막까지 버텼지만, 끝내 고배를 마셨다. 역대급 순위 경쟁이 펼쳐진 2025시즌, 프로야구 KT가 가을야구 탈락의 아픔을 삼켰다. NC가 시즌 최종전에서 승리하며 막차를 탔고, KT의 6년 연속 포스트시즌(PS) 진출은 좌절됐다. 5위 NC의 경우 정규리그 최종 성적 71승6무67패 승률 0.514, 6위 KT가 71승5무68패 승률 0.511로 불과 0.5경기 차였다.

개막 전 기대는 컸다. 지난 스토브리그서 외국인 트리오 윌리엄 쿠에바스와 멜 로하스 주니어, 엔마누엘 데 헤이수스에게만 430만 달러(약 61억원) 거액을 투자한 바 있다. 이들은 각자 KBO리그 무대에서 알토란 활약을 펼친, 검증된 자원이었다.

이뿐만이 아니다. 엄상백과 심우준(이상 한화)이 자유계약(FA) 시장에서 이탈했지만, 곧장 베테랑 내야수 허경민을 품으면서 전력 보강에 나섰다. 또한 불펜 김민을 내어주는 대신 SSG로부터 왼손 선발투수 오원석을 트레이드 영입하는 등 균형 잡힌 로스터 구성에 힘썼다.

야심 차게 그려낸 청사진은 실제 뚜껑을 열고 나니 아쉬움으로 가득했다. ‘효자’ 외국인 선수로 오랜 시간 함께했던 쿠에바스와 로하스가 동반 부진했고, 결국 여름을 넘기지 못한 채 이별해야 했다. 패트릭 머피와 앤드류 스티븐슨이 새롭게 합류했지만, 후반기 활약을 보면 냉정하게 돋보이는 수준은 아니었다.

잔부상에 시달린 허경민은 114경기 출전, 타율 0.283(420타수 119안타)을 기록했다. 규정타석 소화 및 후반기 활약(타율 0.304)은 좋았지만, 팀의 핵심타자 역할을 수행했다고 보기엔 무리가 있다.

그나마 새 얼굴들의 약진이 KT를 웃게 했다. 이적생 오원석은 곧장 생애 첫 10승 투수 쾌거를 일궜다. 또한 고영표와 소형준 등 국내 선발진과 힘을 합쳐 팀 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 74개를 합작, 이 부문 10개 구단 중 1위에 오르는 데 기여했다.

올해 신인왕 유력 후보로 꼽히는 외야수 안현민의 발견도 빼놓을 수 없다. 4월 말 1군에 콜업된 뒤 KBO리그 최고 수준의 타격을 선보이며 ‘마운드의 악몽’으로 급부상했다. 이강철 KT 감독이 이들을 콕 집어 “둘이 없었다면 시즌 막판까지 순위 싸움을 못 했을 것”이라고 칭찬했을 정도다.

시즌 후반으로 갈수록 ‘버티는 야구’에서 삐거덕대는 모습을 보였다. 믿었던 불펜진이 휘청이며 전체 균형이 무너진 것. 강력한 뒷문은 그동안 마법사 군단을 지탱했던 버팀목이기도 했다. 그러나 올 시즌 전반기 평균자책점 3.65를 마크한 후 후반기에서만 4.81까지 치솟았다. 가뜩이나 필승조 의존도가 높았는데, 이들이 불안해지자 선발 자원을 불펜으로 돌리는 임시방편을 택해야 했다.

공격에서도 아쉬움이 남았다. 팀 타율은 0.253으로 10개 구단 가운데 9위였고, 잔루는 1116개로 리그 3위였다. 주자를 내보내고도 득점으로 연결하지 못한 장면이 부지기수였다. 설상가상 5위 경쟁팀 NC가 매서운 페이스로 KT를 위협했다. 이 감독은 시즌 최종전을 앞두고 “우리도 우리대로 달려왔고, 방심한 것도 아니었다. 계속 5할을 유지했는데, 저렇게 치고 나가면 어쩔 수 없다. 저쪽(NC)의 페이스가 정말 좋았다”며 씁쓸한 미소를 지었다.

결국 시즌 종료 기준 9연승을 내달린 NC에게 PS행 티켓을 내어줬다. 4위 삼성(74승2무68패) 역시 9월 이후 승률 0.579(11승8패)를 작성, KT를 뿌리치고 PS로 향했다.

변곡점에 서 있다. 이 감독이 계약 마지막 해를 맞이하는 2026시즌은 그야말로 시험대다. 이번 겨울엔 강백호와 장성우, 황재균 등이 FA 시장에 나갈 것으로 점쳐진다. 하나같이 전력에 없어서 안 될 이름들이다. 올 시즌 유독 골머리를 앓게 한 외국인 선수 구성 문제도 풀어야 할 과제다.

한편 1군이 가을야구 문턱에서 멈춰 선 사이, 퓨처스팀(2군)이 새 희망의 불씨를 피웠다. 올해 처음 신설된 ‘퓨처스리그 챔피언결정전’에서 국군체육부대(상무)를 제압하고 초대 왕좌를 거머쥐었다. 더욱 반가운 건 챔피언결정전에 포함된 선수들의 평균 나이가 22.2세였다는 점이다. 오랫동안 지적돼 온 세대교체에도 조금씩 박차를 가하는 모양새다.

오는 12월 제대 예정인 내야수 류현인의 존재도 두텁다. 상무 소속으로 올 시즌 퓨처스리그에서 타율 0.400을 기록하며 2017년 경찰청서 뛰었던 홍창기(LG) 이후 8년 만에 ‘퓨처스리그 4할 타자’의 계보를 이었다. 이러한 기세들을 1군으로 이어오는 것이 급선무가 될 전망이다. KT 입장에선 안현민에 이은 또 다른 히트상품 발굴이 필요하다.

