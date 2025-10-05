김나영♥마이큐, 감성 가득한 웨딩 공개…두 아들과 함께한 특별한 순간

방송인 김나영과 가수 마이큐가 부부의 연을 맺었다. 사진 = 김나영 SNS 계정

방송인 김나영과 가수 마이큐가 부부의 인연을 맺고 새로운 출발을 알렸다.

김나영은 4일 자신의 SNS를 통해 “어제저녁, 비가 그치는 날씨의 축복 속에 마이큐와 가족이 되는 식을 올렸다”며 “지금껏 받은 따뜻한 응원과 다정한 축하들을 더 넓은 곳으로 흘려보내며 살겠다. 고맙다”는 글과 함께 결혼식 사진 여러 장을 게재했다.

마이큐도 같은 날 SNS를 통해 “아름다운 신부, 그리고 근사한 두 친구(아이)와 함께 발맞춰 걸어간다. 따뜻한 말씀과 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다””며 결혼 소식을 전했다.

앞서 김나영은 지난 1일 마이큐와의 재혼 소식을 알리며 “4년 동안 내 옆에서 큰 사랑과 신뢰로 내 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다”며 “짧지 않은 시간 나와 내 아이들에게 보여준 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다”고 밝혔다.

이어 “어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 나도 용기를 냈다”며 “온 힘을 다해 좋은 가정 이루려고 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편 김나영은 2015년 전 남편과 이혼한 후 홀로 두 아들을 키웠다. 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 시작했으며, 패션과 음악 등 공통된 관심사를 통해 가까워진 두 사람은 SNS 등을 통해 꾸준히 애정을 표현해왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

