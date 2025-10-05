신지♥문원, 포항 데이트 포착…결혼 앞둔 달달한 일상

그룹 코요태의 멤버 신지가 예비신랑인 가수 문원과 함께 포항으로 여행을 떠난 근황을 전했다. 사진 = 신지 SNS 계정

그룹 코요태의 멤버 신지가 예비신랑인 가수 문원과 함께 포항으로 여행을 떠난 근황을 전했다.

신지는 4일 자신의 SNS에 여행 중 찍은 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진에는 수영장에서 물놀이를 즐기거나, 포항의 카페와 맛집을 방문하며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

특히 신지는 포항의 한 카페에서 예비신랑 문원과 함께한 사진을 게시해 눈길을 끌었다. 해당 카페 측도 “신지♥문원, 너무 예쁜 부부께서 방문해주셨다”며 문원이 신지의 모습을 촬영하고 있는 장면을 공개해 훈훈한 분위기를 전했다.

한편, 신지는 7세 연하의 가수 문원과 내년 결혼을 앞두고 있다. 하지만 문원이 이혼 경력이 있으며 딸이 있다는 사실이 알려지면서 일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 사생활에 대한 의혹과 부정적인 여론이 제기되기도 했다.

이에 대해 신지는 “여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다”는 입장을 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

