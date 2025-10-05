더 성숙해진 DKZ…‘청초+섹시’ 파격의 ‘TASTY’

DKZ 멤버 재찬의 새 앨범 'TASTY' 콘셉트 포토. 동요엔터테인먼트 제공

그룹 DKZ(디케이지)가 전에 없던 파격적인 이미지 변신을 예고했다.

DKZ(세현, 민규, 재찬, 종형, 기석)는 오늘(5일) 0시 공식 SNS를 통해 오는 31일 오후 6시 발매되는 미니 3집 'TASTY'의 Zero(제로) 버전 콘셉트 포토를 게재했다.

DKZ의 새 앨범 'TASTY' 콘셉트 포토. 멤버 종형, 민규, 기석, 세현(왼쪽부터 시계방향). 동요엔터테인먼트 제공

공개된 사진 속 화이트 셔츠를 입은 DKZ는 물에 젖은 채 등장, 청초하면서도 섹시한 매력을 자랑했다. 다섯 멤버는 깊은 눈빛과 분위기로 성숙해진 비주얼을 완성했다.

'물'을 매개체로 시작과 리셋의 의미를 담아내 눈길을 끈다. 기존의 이미지에서 벗어난 DKZ의 180도 다른 매력에 기대감이 증폭된다.

'TASTY'는 DKZ가 전작인 미니 2집 'REBOOT' 발매 이후 약 1년 6개월 만에 선보이는 새 앨범이다. DKZ는 'TASTY'라는 앨범명처럼, 보고 듣는 즐거움을 모두 녹여낸 음악과 퍼포먼스로 팬들에게 색다른 맛을 선사할 예정이다.

