국위선양 비주얼…‘조각도시’ 지창욱, 피리 패션위크 빛냈다

배우 지창욱이 프랑스 파리에서 열린 2026 S/S 파리 패션위크에 참석해 독보적인 존재감을 드러냈다.

지창욱은 지난 1일(현지시간) 파리에서 열린 톰포드 2026 S/S 컬렉션에 참석했다. 이날 지창욱은 비즈 디테일로 포인트를 준 다크그레이 컬러의 롱코트와 팬츠, 선글라스를 매치한 스타일링으로 시크하면서 성숙한 매력으로 현장을 사로잡았다.

현장에는 지창욱을 보기 위해 수백 명의 팬들이 운집해 '창욱'을 연호하며 뜨거운 호응을 보냈다. 패션 매거진과 현지 관계자들 또한 탄탄한 피지컬과 여유로운 애티튜드로 팬들과 인사를 나누는 지창욱에 이목을 집중했다.

지창욱의 컬렉션 입장 영상과 쇼 참석 사진들은 #TOMFORD 해시태그를 중심으로 온라인에서 확산되며 수백만 조회수를 기록했다. 지창욱은 파리 패션위크 3일 차 압도적인 존재감을 보여주며 패션 아이콘이자 글로벌 아이콘으로 영향력을 다시 한번 입증했다.

한편 지창욱은 최근 넷플릭스 ‘스캔들’ 촬영을 마쳤으며, 오는 11월 5일 디즈니+에서 공개되는 ‘조각도시’로 글로벌 시청자들과 만날 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

