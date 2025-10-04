마법을 잠재운 공룡들, 대구로 향한다… NC, 2025 PS 캐치프레이즈 ‘하이라이트’ 공개

사진=NC다이노스 제공

공룡들이 써낸 기적, 포스트시즌(PS)으로 그대로 이어갈 일만 남았다.

프로야구 NC는 4일 창원NC파크에서 열린 SSG와의 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 시즌 최종전에서 7-1 대승을 거두며 2025 KBO리그 정규시즌 5위를 확정했다. 와일드카드결정전 막차 티켓까지 움켜쥐면서 간절했던 PS 진출에 못을 박았다.

PS 진출 확정과 함께 2025 포스트시즌 캐치프레이즈 ‘하이라이트(HIGHLIGHT)’도 공개했다. NC는 “이번 캐치프레이즈는 2025시즌 캐치프레이즈 ‘Light, Now!’를 계승한 것으로, ‘중요한 순간’이란 하이라이트의 사전적 의미에 더해 ‘높은 무대에서 빛난다’는 의미도 내포했다”고 설명했다.

엠블럼은 전체적으로 빛이 갈라지는 모양을 기반으로 디자인됐고, 보석 모양(컷)을 모티브로 포스트시즌(POST SEASON) 글자를 표현해 값진 결실의 의미도 함께 담아냈다.

한편, NC는 오는 6일 삼성과의 와일드카드결정전 1차전을 시작으로 2025 PS 일정에 돌입한다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

