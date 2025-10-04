공룡군단의 9연승 뒷심, 기어코 가을의 문 열었다… ‘5위 확정’ NC, 6일 삼성과 WC 대격돌

사진=NC다이노스 제공

공룡군단의 2025시즌, ‘미라클’이 어울리는 마침표로 화려한 피날레를 알렸다.

프로야구 NC는 4일 창원NC파크에서 열린 SSG와의 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 시즌 최종전에서 7-1 대승을 거뒀다.

가을야구 진출을 확정 짓는 소중한 승리였다. 시즌 71승(6무67패)을 신고한 NC는 6위 KT(71승5무68패)를 제치고 와일드카드(WC)결정전 티켓이 걸린 5위를 움켜쥐었다. 4위 삼성이 기다리는 대구삼성라이온즈파크에서 오는 6일 WC결정전 1차전을 치를 자격을 기어코 얻어낸 공룡군단이다.

지난달 말만 해도 7위까지 떨어지며 가을이 멀어지는 듯했지만, 지난달 21일 광주 KIA전부터 최종전까지 빚어진 막판 9연승 기적이 모든 판도를 바꿨다. 자신의 자리를 지키려던 KT의 몸부림을 무력화 시키는 짜릿한 역전극을 완성 시킴으로써 잊을 수 없는 가을을 맞이하게 됐다.

만약 패배한다면 6위로 떨어질 수 있는 위기에서 맞이한 이날 최종전이었지만, 그 중압감을 이겨냈다. 이미 3위를 확정한 SSG가 백업 선수들 위주로 라인업을 꾸린 가운데, 초반부터 승리에 필요한 점수를 몰아쳤다.

SSG 좌완 선발 김광현을 1회부터 공략했다. 무사 1·2루 찬스에서 박건우가 1타점 선제 적시타로 포문을 열었다. 이어진 2회에는 무사 1·3루 기회에서 김휘집이 결정적인 스리런포를 터뜨리며 포효했다. 자신의 커리어하이인 17홈런을 가장 중요한 순간에 만들어낸 김휘집이었다.

3회에도 추가점이 쏟아졌다. 1사 3루에서 이우성이 1타점 적시 2루타를 얹었고, 후속 서호철이 바로 이우성을 불러들이는 좌전 안타를 생산했다. 이어진 5회에도 이우성이 쐐기를 박는 1타점 적시타를 더해 점수가 일순 7-0까지 벌어졌다. 사실상 NC가 승기를 잡은 순간이었다.



NC 선발 라일리 톰슨은 1선발의 품격을 뽐냈다. 5⅓이닝 동안 86구를 뿌리며 7탈삼진 1피안타(1피홈런) 1실점을 기록했다. 6회초에 안성현에게 내준 솔로포가 유일한 흠이었지만, 대세에 영향을 주는 실점은 아니었다. 라일리를 이은 손주환(1⅔이닝)-배재환(1이닝)-임지민(1이닝) 불펜진이 모두 실점 없이 SSG 타선을 잠재우면서 최종 승리로 경기의 문을 닫았다.

라일리는 기어코 시즌 17승(7패)을 챙기며 코디 폰세(한화)와 함께 시즌 공동 다승왕을 확정했다. 또한 이날 추가한 7개의 탈삼진으로 시즌 216탈삼진을 마크한 그는 2023년 에릭 페디가 기록한 209탈삼진을 넘어 프랜차이즈 단일시즌 최다 탈삼진 신기록까지 수놓았다. 개인 기록과 팀 가을야구 진출이라는 두 마리 토끼를 모두 잡아낸 쾌거였다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

