‘50홈런-158타점’ 디아즈, 정규시즌 타격 3관왕 마침표… 시즌 MVP에도 도전장

괴물 같은 숫자를 적어내며 최고의 시즌을 물들였다.

프로야구 삼성의 외국인 타자 르윈 디아즈가 화려했던 2025시즌이 끝났다. 4일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 KIA와의 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 시즌 최종전에 4번 타자 겸 1루수로 선발 출전한 그는 1타수 1안타 2타점을 올리고 교체돼 이르게 경기를 마쳤다.

1회초 무사 1·3루 찬스에서 상대 좌완 선발 양현종을 마주한 그는 모든 주자들을 불러들이는 시원한 적시 2루타를 뽑아냈다. 이어 2회말 수비 때 전병우와 교체됐다.

KBO리그 역사에 남을 디아즈의 한 시즌은 그렇게 마무리 됐다. 143경기를 치러 타율 0.314(551타수 173안타) 50홈런 158타점의 무시무시한 성적표를 적어냈다.

특히 그가 지난달 30일 대구 KIA전에서 만들어낸 50홈런은 KBO리그 외국인 타자로는 최초의 기록이었다. 리그 전체 타자로 범위를 넓히면 이승엽(1999년 54개·2003년 56개), 심정수(2003년 53개), 박병호(2014년 52개·2015년 53개)의 뒤를 잇는 역대 4번째 타자가 된다.

여기에 158개나 쓸어담은 그의 타점은 2015년 박병호가 보유하고 있던 단일시즌 최다 146타점을 넘긴 KBO리그 신기록이기도 하다. 팀을 대표하는 4번 타자로 세울 수 있는 굵직한 업적을 모두 손에 쥔 디아즈다.

정규시즌 타격 3관왕도 확정됐다. 홈런과 타점이 당연히 1위를 찍었고, 0.642를 마크한 장타율에서도 1위가 확정됐다. 홈런의 경우 2위 맷 데이비슨(NC·36홈런)과 14개나 차이가 난다. 타점 2위 문보경(LG·108점)과의 격차도 상당하다. 장타율 또한 이 부문 2위 오스틴 딘(LG·0.595)과 크게 벌어졌다. 모든 지표에서 디아즈가 보여준 압도적인 퍼포먼스를 확인할 수 있었다.

다소 밋밋해 보였던 정규시즌 최우수선수(MVP) 레이스에도 균열을 일으킨다. 당초 투수 부문 4관왕(다승·승률·탈삼진·평균자책점)을 확정한 코디 폰세(한화)의 독주가 예상됐지만, 만만치 않게 굵직한 역사를 남긴 디아즈가 대항마로 명함을 내밀게 됐다.

