김수현 측, 고 김새론 '미성년 교제설' 재차 부인

배우 김수현 측이 고 김새론이 생전 공개한 커플 사진이 성인 시절이라고 재차 강조했다 미성년자 교제설을 거듭 부인했다.

법률대리인인 고상록 변호사는 4일 유튜브 채널 진격의 고변 등에 “이 사건 발단은 지난해 3월 고인이 친구에게 보낸 카카오톡 대화에 남아있던 거짓 입장문 초안이었다”고 밝혔다.

이어 “tvN 눈물의 여왕이 방영되던 시기, 고인이 SNS에 올렸다가 곧바로 삭제한 사진은 2020년 2월 촬영했다. 고인이 대학 2학년이 되던 시점”이라며 “김수현 아이패드에는 문제의 사진과 인접한 사진이 남아 있었다. 이 일련의 사진을 통해 며칠 간격의 앞뒤 촬영일자가 확인됐다. 그 결과 문제의 사진은 2020년 2월18일부터 23일 사이 촬영한 것으로 특정됐다”고 설명했다. “이 아이패드 자체를 수사기관에 그대로 제출해 사실을 입증할 수 있었다”고도 덧붙였다.

앞서 김새론 유족 측은 유튜브 채널 가로세로연구소에 두 사람 교제를 폭로했다. 김새론은 생전 지인에게 남긴 글에서 “연애는 2015년 11월19일부터 2021년 7월7일까지 이어졌다”고 주장했다.

고 변호사는 “문제의 입장문 초안에서 고인은 ‘2016년 (고등학교 1학년) 때 찍은 사진’이라고 주장하지만, 매우 중대하고 명백한 허위가 포함 돼 있다. 고인이 ‘중학교 3학년 때부터 대학교 3학년까지 (김수현과) 교제했다’는 허위 주장의 유일한 근거로 인용됐다”며 “고인은 당시 누군가의 도움을 받아 준비한 것으로 보이는 허위 입장문 초안을 외부에 발표할 생각이 애초에 없었던 것으로 보인다”고 설명했다.

그러면서 “누구나 특정 상황에서 거짓말을 할 수 있다. 어떠한 이유로 고인 관여 하에 거짓 입장문이 남겨졌고, 1년 뒤 또 다른 이유로 남겨진 사람들과 가세연에 의해 무고한 김수현에 관한 중대한 사이버범죄에 사용됐다”며 “고인은 이를 대외적으로 실행할 계획이 없었으나, 가해자들은 실행에 옮겼다. 가해자들은 지금, 너무나 뻔하게도 ‘고인이 직접 보낸 카카오톡 메시지를 그대로 믿었을 뿐’이라고 주장하고 있을 것이다”라고 말했다.

또 “가세연이 기본적인 사실만 확인했더라도 완전한 허위임은 쉽게 드러났을 것”이라며 “가세연은 아무런 검증 없이 허위 입장문을 토대로 방송을 시작했다. 100만명이 넘는 구독자와 정치적 팬덤을 기반으로, 조작된 증거와 허위 제보를 활용해 유명인을 압박하고 대중을 선동해왔다. 사건 초기부터 김수현은 허위 프레임에 속은 대중으로부터 엄청난 비난을 받아야 했고, 아무리 객관적 사실로 반박해도 가세연의 날조와 가해 행위는 더욱 거세졌다”고 지적했다.

한편 김수현은 지난 3월31일 기자회견을 열고 “고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았다”고 직접 입장을 밝혔다. 당시 그는 “저의 외면으로 인해, 또 소속사가 고인 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한 사실이 아니다”라고 말하며 눈물을 보였다.

유족 측이 공개한 2016년과 2018년 카톡 메시지 조작 의혹도 제기했다. 유족과 가세연 운영자 김세의 등을 상대로 120억원 손해배상청구 등 민·형사상 소송을 냈으며, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손) 혐의 등으로 고소·고발했다.

