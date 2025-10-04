김나영♥마이큐, 결혼식 사진 공개…두 아들과 함께

김나영 인스타그램 캡처.

방송인 김나영이 결혼식 사진을 올려 눈길을 끈다.

김나영은 4일 자신의 인스타그램을 통해 “어제 저녁, 비가 그치는 날씨의 축복 속에 마이큐와 가족이 되는 식을 올렸습니다”라며 사진 여러장을 올렸다.

김나영은 “지금껏 받은 따뜻한 응원과 다정한 축하들을 더 넓은 곳으로 흘려보내며 살겠습니다. 고맙습니다”라고 전했다.

공개된 사진에는 웨딩드레스를 입은 김나영과 신랑 마이큐 그리고 김나영의 두 아들이 함께 미소짓고 있어 눈길을 자아냈다.

김나영은 앞서 유튜브 채널을 통해 마이큐와 재혼을 발표했다.

그는 “지난 4년 동안 내 옆에서 큰 사랑과 신뢰로 내 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다. 프러포즈를 받은 지는 꽤 오래됐는데 좀 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와서 결정을 미뤄왔다”며 “근데 마이큐가 짧지 않은 시간동안 나와 내 아이들에게 보여준 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다. 그리고 어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 나도 용기를 냈다”고 말했다.

김나영은 2015년에 결혼했으나 2019년 이혼 후 홀로 두 아들을 키웠다. 2021년 마이큐와 공개 열애를 알렸고, 4년 만에 한 식구가 됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

