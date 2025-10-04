‘8만원→107만원’ BTS 진 콘서트 잡자 숙소값 폭등

사진= 뉴시스

방탄소년단(BTS) 멤버 진이 올해 마지막 솔로 팬콘서트 앙코르 공연을 예고한 가운데, 일부 숙박업체의 과도한 가격 인상 논란이 팬들의 공분을 사고 있다.

진은 2일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 오는 10월 31일과 11월 1일, 양일간 인천 미추홀구 인천문학경기장에서 단독 팬콘서트 앙코르 무대를 선보인다는 소식을 전했다.

이 공연 일정이 알려지자마자 인천문학경기장 인근 숙소들의 요금이 급등했다는 제보가 속속 올라왔다. 일부 팬들은 예약 완료 후에도 숙박업체 측으로부터 일방적인 예약 취소 통보를 받았다고 주장하고 있다.

한 팬은 온라인 커뮤니티에 “예매확정인데 예약 사이트에서 가격이 잘못됐다고 취소신청을 해주겠다고 전화가 왔다”며 “명절 기간에도 비싸야 8만원인데 107만5000원에 올려놓았다”고 폭로했다. 해당 팬이 공개한 사진 속에는 진의 공연일 전후로 숙박 요금이 약 90만 원대로 표시돼 있어 충격을 더했다.

이 같은 상황에 대해 누리꾼들은 “인기 스타 공연만 열리면 반복되는 숙박비 폭등 현상”이라며 불만을 토로하고 있다. 특히 지방이나 해외에서 공연을 보기 위해 장거리 이동을 계획한 팬들 사이에서는 지나친 숙박 요금 인상에 대한 피로감이 커지고 있는 모습이다.

한편 진은 지난 6월 고양을 시작으로 일본, 미국, 유럽 등 총 9개 도시에서 18회의 솔로 팬콘서트를 진행하며 전 세계 팬들과 소통해왔다.

