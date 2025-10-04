이진숙 체포적부심 심문 종료…이르면 오늘 밤 결론

공직선거법·국가공무원법 위반 등 혐의로 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 4일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 체포적부심에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

이진숙 전 방송통신위원장에 대한 체포적부심이 약 90분 만에 종료됐다.

서울남부지법 김동현 부장판사는 4일 오후 3시쯤부터 공직선거법·국가공무원법 위반 등 혐의를 받는 이 전 위원장에 관한 체포적부심 심문기일을 열었다. 심문은 오후 4시28분쯤 종료됐다.

오후 4시37분쯤 법정 문을 나선 이 전 위원장은 “재판장에게 잘 설명했다”며 “결과 나올 때까지 기다려 보자”고 말한 뒤 호송차에 탑승했다.

체포적부심사는 법원이 수사기관 체포의 적법성 여부를 따지는 제도로, 법원은 심문 종료 후 24시간 안에 판단을 내려야 하는데 이르면 밤사이 결론이 날 것으로 보인다.

법원이 청구를 기각하면 이 전 위원장은 20시간 안팎 체포 상태가 더 유지되고, 인용되면 즉시 석방된다.

이 전 위원장 측은 범죄 사실이 소명되지 않았고 불출석 사유서를 내는 등 소환에 불응한 적이 없다고 주장하고 있고, 경찰은 이 전 위원장이 6차례 소환 요구에 응하지 않아 적법하게 체포영장을 발부받아 집행했다는 입장이다.

경찰은 앞서 지난 2일 공직선거법과 국가공무원법 위반 혐의로 이 전 위원장을 체포했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

