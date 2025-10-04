3R 종료 후 연습장 달려간 옥태훈 “답은 찾지 못했지만, 방향은 찾았다”

옥태훈은 3일 경북 예천군 한맥 컨트리클럽에서 열린 KPGA 투어 경북오픈에서 정상에 올랐다. 시즌 3승째를 챙긴 옥태훈이 트로피에 입을 맞추고 있다. KPGA 제공

옥태훈은 3일 경북 예천군 한맥 컨트리클럽에서 열린 KPGA 투어 경북오픈 최종라운드 18번 홀에서 퍼트를 성공시킨 뒤 우승을 확정짓고 두 팔을 번쩍 들어 기뻐하고 있다. KPGA 제공

“3라운드 끝나고 연습장가서 연습했던 것이 큰 도움이 됐습니다.”

옥태훈의 시대가 도래했다. 시즌 3승이다. 옥태훈은 3일 경북 예천군 한맥 컨트리클럽(파72·7천315야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 경북오픈(총상금 7억원) 최종 라운드에서 버디 9개를 몰아치는 등 이날 하루에만 8타를 줄이는 괴력을 발휘하며 정상에 올랐다. 이날 8언더파를 기록한 옥태훈은 최종 합계 22언더파 279타로 리더보드 최상단에 이름을 새겼다.

옥태훈은 대회 종료 후 기자회견에서 “후반기 샷도 퍼트도 좋지 않아 고민이 많았다. 김종필, 염동훈, 김규태 프로님께서 귀찮을 정도로 전화도 많이하고 대화를 많이 나눴다”며 “아직 답을 찾지 못했지만, 방향을 찾은 것 같다. 그런 부분이 이번 대회에서 잘 이뤄졌다”고 소감을 전했다.

사실 옥태훈은 이번 대회에서 샷 감이 좋지 않아 어려움을 겪었다. 스코어를 관리하며 2라운드 3위까지 점프했으나, 3라운드에서 순위를 더 끌어올리지 못했다. 특히 3라운드에서는 샷을 한 후 손을 놓는 모습이 자주 연출됐다. 그만큼 뜻대로 샷이 이뤄지지 않았다는 뜻이다.

옥태훈은 3일 경북 예천군 한맥 컨트리클럽에서 열린 KPGA 투어 경북오픈에서 우승한 뒤 그린 자켓을 입고 기념 촬영을 하고 있다. KPGA 제공

옥태훈은 3일 경북 예천군 한맥 컨트리클럽에서 열린 KPGA 투어 경북오픈 최종라운드 4번 홀에서 티샷을 하고 있다. KPGA 제공

옥태훈은 “이번 대회 코스는 세컨드샷을 얼머나 홀컵에 붙여서 버디를 하느냐가 중요했다. 그런데 그런 부분이 마음대로 이뤄지지 않아 힘들었다”며 “3라운드 끝나고 바로 연습장으로 달려가 연습을 했다. 그 부분이 4라운드 몰아치기하는데 큰 도움이 된 것 같다”고 설명했다.

무서운 몰아치기였다. 전반 3번 홀부터 5번 홀까지, 후반 10번 홀에서 12번홀까지 3개 홀 연속 버디를 낚았다. “사실 4번 홀 세컨드 샷에서 큰 실수가 나왔다. 어려운 상황에서 어프로치를 했는데, 볼이 홀 컵으로 향하는 길을 따라가더라. 칩 인 버디를 하고 소리를 질렀다”며 웃은 뒤 “이어진 5번 홀에서도 살짝 미스가 있었는데 롱 퍼트가 들어가면서 좋은 흐름을 탄 것 같다”고 설명했다.

독주 체비를 갖췄다. 이번 대회 우승으로 제네시스 포인트 1000점과 우승 상금 1억4000여만원을 챙긴 옥태훈은 시 제네시스 포인트 1위(6363.40P)와 상금 순위 1위(9억9278만3660원)를 굳건히 지켰다. 특히 상금의 경우 721만6340원을 추가하면 10억원을 돌파하게 된다. 역대 한 시즌 최다 상금 기록은 2024년 장유빈이 11억2904만7083원이다.

옥태훈은 3일 경북 예천군 한맥 컨트리클럽에서 열린 KPGA 투어 경북오픈 최종라운드 4번 홀에서 칩 인 버디를 성공시킨 뒤 기뻐하고 있다. KPGA 제공

옥태훈은 “1위를 하다보니 주위에서 대상을 할 수 있다는 말씀을 많이 해주신다. 자꾸 듣다보니 부담감이 커지더라”며 “일단은 생각을 안하려고 한다. 분명 기회가 오면 반드시 잡아야겠지만, 일단 남은 대회에서 좋은 흐름을 이어가는 데 집중하겠다”고 전했다.

올 시즌 4개 대회가 남았다. 옥태훈은 “당연히 제네시스 챔피언십 욕심이 가장 크다. 대회가 열리는 천안 우정힐스도 나와 잘 맞는다. 추석에 우정힐스에 가서 라운드를 하면서 코스를 살펴볼 예정”이라며 “시즌 4승을 위해 끈을 놓지 않고 파이팅 하겠다”고 전했다.

예천=권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

