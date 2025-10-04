조영구, 56억원 잃은 사연…“첫 발을 잘못 디뎠다”

뉴스말고 한잔해 유튜브 방송 캡처.

방송인 조영구가 56억원을 잃은 사연을 밝혔다.

4일 ‘김현욱의 뉴스말고 한잔해’ 유튜브 채널에는 ‘주식으로 인생 박살… 56억 잃은 남자, 충격적인 근황...’이라는 제목으로 영상이 올라왔다.

영상에는 진행자 김현욱과 게스트 조영구가 등장했다. 이날 조영구는 “요즘 일이 없다”며 힘든 근황을 전했다.



특히 지인들에게 빌려준 돈을 못 받았다며 분통을 터뜨렸다. 김현욱은 “주식으로 21억원을 손해 봤다고 돼있는데, 빌려준 돈 35억원과 합쳐 (손해액이) 56억원이 된 건가”라고 말했고, 이에 조영구는 고개를 끄덕였다.

조영구는 “돈을 빌려달라는 사람들이 너무 많다. 돈이 없다. 자기 전에 돈 빌려 간 사람들이 잘 되길 기도한다”고 말했다.

이어 “평생 주식을 엄청 했다. 지금 통장을 보니 25억에서 4억5000이 남았더라. 땅을 샀으면 돈을 많이 벌었을 거다”라며 “처음에 2000만원을 넣었는데 보름 만에 1000만원을 벌면서 돈을 쉽게 벌 수 있구나 싶었다. 그 이후로 주식에 빠지게 됐다. 첫 발을 잘못 디뎠다”라고 씁쓸함을 밝혔다.

조영구는 1994년 SBS 공채 MC 1기로 데뷔해 한밤의 TV연예 등 오랜 시간 다양한 방송 프로그램에서 활약했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

