송혜교, ‘다 이루어질지니’ 깜짝 등장…“미모 실화?”

사진= 넷플릭스 '다 이루어질지니' 방송 화면 캡처

배우 송혜교가 넷플릭스 신작 드라마 ‘다 이루어질지니’에 특별출연하며 화제를 모았다.

3일 공개된 드라마 속 송혜교는 진한 스모키 메이크업으로 등장해 한층 화려한 미모를 뽐냈다. 그는 수지와 티키타카 케미를 선보이며 시크하면서도 카리스마 넘치는 연기를 펼쳐 시청자들의 시선을 사로잡았다.

송혜교는 자신의 인스타그램에서도 해당 작품에 대한 애정을 드러냈다. 그는 인스타그램 스토리에 “‘다 이루어질지니’ 김은숙 작가님”이라는 글과 함께 드라마 포스터를 공개하고, 하트 이모티콘을 덧붙였다. 또한 수지와 안은진의 계정을 태그하며 “드디어 오늘”이라고 기대감을 표현했다.

한편, ‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈)가 감정 결여 인간 가영(수지)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스토리를 담은 스트레스 제로 판타지 로맨틱 코미디다. 김은숙 작가의 차기작으로도 주목받고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

