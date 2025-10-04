李 대통령 추석인사 “민생 어려움에 책임감 무거워, 국정에 최선”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 영상 메시지를 통해 추석 명절 인사를 전하고 있다. KTV 캡처

이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석을 이틀 앞두고 명절 인사를 전했다.

이 대통령 부부는 4일 KTV 국민방송을 통해 “한 해의 풍요를 기원하며 내일의 희망을 꿈꿔야 할 한가위이지만 즐거움만 나누기에는 민생의 어려움이 여전히 크다”며 “국민 삶을 책임져야 할 대통령으로서 한없이 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다.

이어 “고단한 삶에 힘겨운 국민 여러분의 부담을 덜어내고 모두의 살림살이가 더 풍족해질 수 있도록 국정에 최선을 다하겠다”며 “우리 산업과 나라가 다시 성장하고 힘차게 다시 도약할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”고 다짐했다.

그러면서 “더 나은 내일을 향한 우리 국민의 단결된 의지와 열망이 있기 때문에 어떤 어려움도 반드시 이겨낼 수 있으리라 확신한다”고 말했다.

김 여사도 “더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라는 말처럼 우리 모두를 고루 비추는 둥근 달빛처럼 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하길 기원한다”고 인사를 전했다.

끝으로 이 대통령 부부는 한목소리로 “고맙습니다”라고 말한 뒤 허리 숙여 인사했다.

