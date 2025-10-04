‘엄마 아리랑→한 많은 대동강’…송가인, 미스트롯 감동 재현

국악한마당 방송화면.

가수 송가인이 고품격 무대로 주말 안방극장을 장악했다.

송가인은 4일 낮 방송된 KBS1 ‘국악한마당’에 출연해 다채로운 무대를 선사했다.

이날 송가인은 먼저 ‘엄마 아리랑’ 무대를 선보였다. 독보적인 국악 창법은 물론, 특유의 허스키한 목소리와 파워풀한 발성으로 눈과 귀를 뗄 수 없는 무대를 선사했다.

특히 송가인은 시원시원한 고음과 트롯 여제다운 완벽한 무대 장악력까지 자랑했다. 한국의 한을 제대로 표현하면서 완벽 그 이상의 무대를 완성했다.

이어 송가인은 ‘한 많은 대동강’ 무대로 분위기를 이었다. 한 많은 대동강은 앞서 미스트롯(TV조선) 당시 송가인이 처음 올 하트를 받았던 곡인 만큼 첫 소절부터 팬들과 관객들에게 전율을 선사했다.

송가인은 무대 끝까지 관객들과 눈을 맞추며 노래했고, 무대 끝까지 감정선을 유지하며 강한 울림을 선사했다.

송가인은 최근 신곡 ‘사랑의 맘보’ 발매했으며 방송 및 유튜브 등 활동을 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

