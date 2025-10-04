‘인종차별 논란’ 알고 보니 로제가 ‘센터’…마돈나가 밝힌 진실

사진= 마돈나 SNS

팝의 여왕 마돈나가 블랙핑크 로제와의 특별한 순간을 공개해 눈길을 끌었다.

마돈나는 3일(현지 시간) 자신의 인스타그램에 파리 패션위크 현장 사진을 다수 업로드했다. 공개된 사진 속에서 로제는 순백의 드레스를 입고 환한 미소를 지으며 마돈나와 그의 가족, 세계적인 셀럽들과 같은 줄에 앉아 있었다. 특히 로제가 찰리 XCX, 헤일리 비버, 조이 크라비츠 사이 중심 자리에 앉은 듯한 구도가 팬들 사이에서 화제가 됐다.

이는 최근 로제가 패션위크 현장에서 겪은 논란과도 맞물리며 더욱 이목을 끌었다.

앞서 ‘엘르 UK’ 측은 공식 SNS에 파리에서 열린 ‘생로랑 2026 SS 패션쇼’ 단체 사진을 올리면서 로제의 모습만 크롭해 제외해 팬들의 분노를 샀다. 다른 사진들에서도 로제를 찾아볼 수 없었다.

사진= 찰리 XCX, 헤일리 비버 SNS

팬들은 즉각 항의했고, 영국 언론 역시 해당 행보를 비판했다. 결국 ‘엘르 UK’ 측은 2일(현지 시간) 로제의 단독 사진을 게재하며 사과문을 발표했다.

‘엘르 UK’는 “우리가 최근 파리 패션위크 관련 게시물에서 블랙핑크 로제를 사진 크기 조정 과정에서 그룹 사진에서 잘라낸 것에 대해 진심으로 사과드린다. 누구에게도 불쾌감을 드릴 의도는 전혀 없었다”고 해명했다. 이어 “해당 게시물은 삭제되었으며, ELLE UK는 앞으로 우리의 보도가 소중한 독자 여러분을 대표할 수 있도록 다양성을 충분히 반영하는 데 최선을 다할 것을 약속드린다”고 덧붙였다.

한편 찰리 XCX, 헤일리 비버, 조이 크라비츠는 앞서 로제를 등지고 앉아 있는가 하면, 로제만 어둡게 처리한 사진을 찰리 XCX가 자신의 SNS에 게재하고 헤일리 비버가 이를 공유하며 인종차별 논란이 더욱 커졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]