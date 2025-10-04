‘멘털 이슈’ 박용택이 기록한 파이터즈 파크 최초 기록은?

불꽃야구 스틸컷. 스튜디오C1 제공

불꽃 파이터즈가 새 구장에서 강렬한 첫 장을 연다.

4일 제작사 스튜디오C1에 따르면 오는 6일 공개되는 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 23화에서는 파이터즈 파크 대망의 첫 경기가 펼쳐진다.

파이터즈에서는 믿음의 선발투수가 등장, 파이터즈 파크의 마운드를 첫 번째로 밟는다. 파이터즈의 필승 카드인 그는 경기 전 먹은 산삼의 힘으로 경기를 이끌어 나간다. 그의 에너지 넘치는 투구에 경기장 곳곳에선 탄성이 터져 나온다.

그런가 하면 타석에 들어선 화성 코리요 강동우는 파이터즈의 집중 견제를 받는다. 파이터즈 선발투수는 그를 향해 묵직한 공을 던지고, 강동우도 과감한 스윙으로 팽팽한 승부를 만든다. 이를 지켜보던 파이터즈는 “(동우) 저기 있으니까 무서워 보인다”면서 한순간에 적이 된 영건의 위협을 실감한다.

화성 코리요에서는 흔하지 않은 언더핸드 투수가 선발로 마운드에 오른다. 프로에서도 몇 명 없는 잠수함 투수의 등장으로 파이터즈는 타격 타이밍을 맞추는 데 애를 먹지만, 이내 엄청난 집중력을 끌어올린 파이터즈는 이전 경기의 아쉬움을 씻겠다는 의지로 매운맛 야구에 나선다.

이날 경기를 유독 벼르고 온 파이터즈 정성훈은 비장한 각오로 타석에 들어선다. 지난 경기 끝내기 견제사로 좌절했던 그는 독립리그 대표팀전에서 맞붙었던 에이스 투수와 재격돌한다. 그가 팬들이 알던 ‘야구 천재’의 면모를 되찾을 수 있을지 궁금해진다.

한편 멘털 이슈로 시청자들의 염려를 샀던 파이터즈의 캡틴 박용택은 파이터즈 파크 최초의 기록을 노린다. 날카롭게 휘두른 배트, 그 결과가 희극일지 비극일지는 방송을 통해 확인할 수 있다.

