에스파, 홍콩 콘서트 티켓 다 팔렸다…최대 트래픽 860만

그룹 에스파. 뉴시스

그룹 에스파가 홍콩 공연 티켓 매진을 기록하며 뜨거운 인기를 입증했다.

4일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 에스파는 내년 2월7~8일 홍콩 아시아월드 아레나에서 ‘2025 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 엑시스 라인 인 홍콩’을 개최한다.

지난달 25일부터 진행된 티켓 예매는 전석 매진됐다. 위버스에서 선예매는 최대 트래픽수 860만건을 기록했다.

에스파는 오늘부터 일본 후쿠오카 마린멧세 후쿠오카 A관에서의 공연을 시작으로 11~12일 도쿄 아리아케 아레나, 18~19일 아이치 나고야 IG 아레나, 다음 달 8~9일 도쿄 국립 요요기경기장 제1체육관, 26~27일 오사카성홀까지 총 10회에 걸쳐 1만석 이상 규모 공연을 펼친다.

아시아 전역을 무대로 글로벌 행보를 이어간다. 다음 달 15~16일 방콕 임팩트 아레나, 내년 3월7~8일 마카오 갤럭시 아레나, 4월4일 자카르타 인도네시아 컨벤션 전시장(ICE BSD) 등에서 공연한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

