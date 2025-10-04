송영길 대표, 교도소 동기 김호중 자필 편지 공개

사진 = 트로트 가수 김호중이 서울 강남경찰서에서 검찰로 송치되는 모습. 뉴시스 제공

음주 뺑소니 혐의로 수감 중인 가수 김호중의 최근 소식이 전해졌다. 현재 그는 형기의 약 1년여가 남은 상태다.

소나무당 송영길 대표는 최근 자신의 SNS를 통해 김호중이 보낸 자필 편지를 공개하며 근황을 알렸다. 송 대표는 “처지는 달랐지만, 가장 힘들고 어려운 시기에 좁은 공간에서 나눈 대화와 작은 배려는 서로에게 큰 위로가 됐다”고 전했다.

김호중은 편지에서 “모든 것이 제 잘못”이라며 “이곳에서 삶의 겸손을 더 배우고, 다윗처럼 같은 실수로 같은 곳에 넘어지지 않는 사람이 되겠다”라고 다짐했다. 이어 “무대에 서야 하는 이유, 노래해야 하는 이유를 다시 깨달았다”며 “갇혀있는 몸이지만 겸손하게 매일 반성하며 시간을 채워가겠다”라고 덧붙였다.

송 대표는 직접 면회한 소감도 전했다. 그는 “최근 여주 소망교도소에서 면회한 김호중의 얼굴은 유난히 맑아 보였다. 잘못은 지울 수 없지만, 진정한 반성과 새로운 출발을 향한 마음은 존중받아야 한다고 믿는다”라고 밝혔다.

또한 “편지를 읽는 내내 작은 보람과 뿌듯함이 밀려왔다. 긴 겨울 끝에 얼음을 뚫고 피어나는 첫 꽃눈처럼 그의 진심이 전해졌다. 추석을 맞아 모든 분께도 웃음과 평안이 함께하길 바란다”고 전하며 김호중을 응원했다.

한편 김호중은 지난해 5월 서울 강남에서 음주 상태로 운전하다 중앙선을 침범, 반대편 택시와 충돌 후 도주한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 운전자 바꿔치기 혐의까지 더해져 징역 2년 6개월을 선고받았으며, 현재 국내 유일 민영교도소에서 복역 중이다. 출소 예정일은 2026년 11월이다.

