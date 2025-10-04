가을로 가는 문앞에 선 NC, 열어젖힐 일만 남았다… 팀 명운 담긴 안방혈투 ‘개봉박두’

사진=NC다이노스 제공

홈팬들 앞에서 화려한 축포를 쏠 수 있을까. 정규시즌 피날레를 담당하게 된 공룡군단의 발걸음에 모두의 시선이 꽂힌다.

프로야구 NC는 4일 오후 5시 창원NC파크에서 열리는 SSG와의 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 홈 맞대결을 치른다.

프로야구 2025시즌 대장정의 막을 내리는 날이다. 삼성과 KIA가 맞붙는 광주 경기와 창원 경기가 함께 페넌트레이스 문을 닫는다. 2경기가 동시에 열리지만, 팬들의 눈은 모두 창원으로 모인다. 광주 경기는 순위싸움에 영향을 주지 않는 반면, 창원에 출격할 NC는 가을야구 막차 티켓이 걸린 5위를 아직 확정하지 못했기 때문이다.

현재 5위 NC(70승6무67패)와 전날(3일) 시즌을 마친 6위 KT(71승5무68패)는 게임차가 나지 않는다. 다만 승률 계산에서 제외되는 무승부가 하나 더 많은 NC가 0.5109의 승률로 0.5107을 마크한 KT에 미세한 우위를 점한 상황이다.

말을 바꾸면, 이날 경기 결과에 따라 언제든 뒤집힐 수도 있다는 의미다. 만약 NC가 이날 SSG전을 패하면 KT가 5위에 올라 4위 삼성이 기다리는 와일드카드결정전으로 향한다. 이 시나리오를 피하고 싶은 NC는 승리 혹은 무승부만 거두면 대구행 버스에 탑승할 수 있다. 두 팀의 운명이 걸린 끝장승부인 셈이다.

자력으로 가을로 향하는 문을 뚫을 수 있는 NC, 최고의 전력으로 이날 경기에 임한다. 팀 최고 에이스인 우완 라일리 톰슨을 내민다. 올해 29경기서 16승7패, 209탈삼진 평균자책점 3.51(166⅔이닝 65자책점)을 마크했다. SSG 상대로는 3경기에 출전해 2승, 평균자책점 2.45(18⅓이닝 5자책점)로 강한 모습을 보였다.

만약 전날 KT가 패배했다면 한 경기 일찍 가을야구 진출을 확정함으로써 라일리 카드를 와일드카드결정전까지 아끼는 베스트 시나리오도 가능했던 NC다. 하지만 그 아쉬움을 곱씹으며 ‘혹시’하는 승부수를 꺼낼 때는 아니다. 한 시즌 농사가 걸린 마지막 한판에 순리대로 라일리를 출격시킨다.

팀의 운명을 짊어진 가운데, 개인적인 동기부여도 확실하다. 라일리는 16승으로 올해 다승 부문서 라이언 와이스(한화)와 함께 공동 2위에 올라 있다. 1위 코디 폰세(한화·17승)와 어깨를 나란히 하면 KBO 데뷔 시즌에 다승왕 타이틀을 얻을 수 있다. 목표를 위해 필요한 1승을 이날 경기에서 조준한다.

NC의 호재는 더 있다. 이미 3위를 확정한 SSG가 지난 2일 일찌감치 최정, 기예르모 에레디아, 한유섬, 노경은, 문승원 등 주전 자원들을 1군 엔트리에서 대거 말소한 것. 포스트시즌을 대비해 핵심 선수들의 체력 안배에 들어간 SSG는 새로운 얼굴들을 대거 기용하는 중이다. NC 입장에서는 조금이나마 힘을 뺀 상대를 만날 수 있다는 게 반갑다.

방심할 수는 없다. ‘힘을 뺀’ SSG는 지난 2일 한화의 1위 희망을 전소시키는 끝내기 승리를 빚어내는 저력을 과시한 바 있다. 이날 선발 등판하는 투수도 한국을 대표하는 좌완 김광현이다. 상대적으로 부담이 큰 경기를 치러야 하는 중압감도 NC 선수단을 짓누를 수 있다. 가을의 목전에 선 NC, 모든 걸 걸고 변수를 차단해야 할 때다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

