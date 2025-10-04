노브레인 이성우, 드디어 웨딩마치…청첩장+신혼집 공개[TV핫스팟]

밴드 노브레인의 보컬 이성우가 결혼을 앞두고 신혼집과 청첩장을 공개했다.
3일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 616회에서는 밴드 데이식스 드러머 도운의 하루가 전파를 탔다. 이날 도운은 새벽부터 주꾸미 낚시에 나선 뒤 잡은 주꾸미를 전하기 위해 이성우의 집을 방문했다.
도운은 “저한테 감사한 형. 제일 존경하는 선배다. 저희가 유명하지 않을 때부터 ‘도운아, 뭐하니? 와서 밥 먹을래’라며 계속 챙겨주셨다. ‘가죽재킷 필요 없냐’고도 하시고. 그대로 본받고 싶다. 형 같은 선배가 되고 싶다”고 존경심을 드러냈다.
방송에서는 과거 무지개 회원으로 등장했던 이성우의 달라진 집도 공개됐다. 그는 “이제 신혼집이 될 집”이라고 소개했으며, 정리된 집 안은 예전과 달리 깔끔한 모습이었다. 반려견 두부는 여전히 건강하게 함께했으나, 어느덧 13살 노령견이 된 근황이 전해졌다.
이성우는 도운에게 “결혼식 때 올 거지?”라고 물은 뒤, “내가 오늘 청첩장 드리겠다”며 청첩장을 직접 건넸다. 이를 받은 도운은 “가보로 남기겠다”며 무릎을 꿇고 받아 웃음을 자아냈다.
한편, 1976년생인 이성우는 이달 비연예인 예비신부와 결혼식을 올린다. 최근 KBS 2TV ‘불후의 명곡-임영웅과 친구들’에서 가수 임영웅은 “형수님(이성우 예비신부)께서 제 영어선생님”이라고 밝혀 화제를 모으기도 했다.
