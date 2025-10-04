노브레인 이성우, 드디어 웨딩마치…청첩장+신혼집 공개[TV핫스팟]

사진= MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 방송 화면 캡처

밴드 노브레인의 보컬 이성우가 결혼을 앞두고 신혼집과 청첩장을 공개했다.

3일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 616회에서는 밴드 데이식스 드러머 도운의 하루가 전파를 탔다. 이날 도운은 새벽부터 주꾸미 낚시에 나선 뒤 잡은 주꾸미를 전하기 위해 이성우의 집을 방문했다.

도운은 “저한테 감사한 형. 제일 존경하는 선배다. 저희가 유명하지 않을 때부터 ‘도운아, 뭐하니? 와서 밥 먹을래’라며 계속 챙겨주셨다. ‘가죽재킷 필요 없냐’고도 하시고. 그대로 본받고 싶다. 형 같은 선배가 되고 싶다”고 존경심을 드러냈다.

사진= MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 방송 화면 캡처

방송에서는 과거 무지개 회원으로 등장했던 이성우의 달라진 집도 공개됐다. 그는 “이제 신혼집이 될 집”이라고 소개했으며, 정리된 집 안은 예전과 달리 깔끔한 모습이었다. 반려견 두부는 여전히 건강하게 함께했으나, 어느덧 13살 노령견이 된 근황이 전해졌다.

이성우는 도운에게 “결혼식 때 올 거지?”라고 물은 뒤, “내가 오늘 청첩장 드리겠다”며 청첩장을 직접 건넸다. 이를 받은 도운은 “가보로 남기겠다”며 무릎을 꿇고 받아 웃음을 자아냈다.

한편, 1976년생인 이성우는 이달 비연예인 예비신부와 결혼식을 올린다. 최근 KBS 2TV ‘불후의 명곡-임영웅과 친구들’에서 가수 임영웅은 “형수님(이성우 예비신부)께서 제 영어선생님”이라고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]