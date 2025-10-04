U-20 월드컵 나선 이창원호, 16강 불씨 살렸다… 파나마 잡고 B조 3위 확정

사진=대한축구협회 제공

기다렸던 대회 첫 승, 위기의 순간에 터졌다.

이창원 감독이 이끄는 한국 20세 이하(U-20) 축구 대표팀은 4일 칠레 발파라이소의 에스타디오 엘리아스 피게로아 브란데르에서 열린 파나마와의 2025 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 B조 맞대결에서 2-1 신승을 거뒀다.

앞서 우크라이나전 1-2 패배, 파라과이전 0-0 무승부를 거뒀던 이창원호는 첫 승리 수확과 함께 1승1무1패, 승점 4를 기록하게 됐다.

B조 3위가 확정됐다. 같은 시간 파라과이가 우크라이나에 1-2로 패하면서 한국과 마찬가지로 승점 4(1승1무1패)를 마크했지만, 다득점에서 밀려 16강 티켓이 확정되는 2위를 놓쳤다. 한국이 3득점-3실점, 파라과이가 4득점-4실점이다. 조 1위는 우크라이나(승점 7·2승 1무)가 차지했고, 승점 1(1무 2패)의 파나마가 최하위로 탈락했다.

한국의 16강 가능성이 사라진 건 아니다. 이번 대회는 24개 팀이 4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1·2위(12개 팀)가 16강으로 향하고, 각 조 3위 중 가장 성적이 좋은 4개 팀이 남은 자리를 메운다. 한국은 다른 조 경기 결과에 따라 16강 티켓을 손에 쥘 수 있다.

신민하가 득점을 터뜨리고 기뻐하고 있다. 사진=대한축구협회 제공

한국은 이날 파나마전에서 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 기분 좋은 선제골로 출발했다. 전반 24분 김현민(부산 아이파크)이 페널티박스 안에서 김명준(헹크)의 패스를 건네 받아 정확한 오른발 슈팅으로 상대 골망을 흔들었다.

이어진 전반에 추가 득점 없이 스코어를 유지한 한 한국은 후반 시작과 함께 동점을 허용하고 말았다. 후반 7분 케빈 왈데르에게 일격을 맞았다. 파나마에 이날 경기 첫 슈팅을 허용했는데 그게 곧장 골로 연결되고 말았다.

전열을 가다듬었다. 실점으로부터 6분 후인 후반 13분, 손승민(대구FC)이 오른쪽에서 올린 코너킥 상황에서 공격에 가담한 중앙수비수 신민하(강원FC)가 헤더골을 작렬시키며 팀에 다시 리드를 선물했다.

한국은 후만 30분 수비수 최승구(인천유나이티드)의 핸드볼로 인한 페널티킥을 주장한 파나마 측의 요청으로 비디오판독에 들어가는 살 떨리는 순간이 있었지만, 최종적으로 반칙이 아닌 것으로 판정되면서 한숨을 돌렸다. 위기를 건너뛴 이창원호는 그대로 승리 마침표를 찍었다.

김현민이 득점을 터뜨리고 기뻐하고 있다. 사진=대한축구협회 제공



