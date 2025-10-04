주진우 “李 대통령 출연 시점 공개해야”…‘냉부해’ 팬들도 성명문 발표

냉장고를 부탁해 방송 예고 화면 캡처.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 출연하는 소식이 전해지자 정치권에서 대통령의 행보를 두고 공방이 격화되고 있다.

4일 방송계에 따르면 냉장고를 부탁해는 오는 5일 추석 특집으로 이 대통령 부부가 출연하는 방송을 마련했다.

이 대통령 부부는 K-푸드 전도사로서 한국의 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개하고, 평소 즐겨 먹는 한식과 한가위와 관련된 옛 추억 등 진솔한 이야기를 공유할 예정이다. 셰프들은 한국 제철 식재료를 활용해 우리나라는 물론, 세계인들이 좋아할 만한 창의적인 요리를 선보인다.

하지만 이같은 소식이 전해지면서 정치권에서 다양한 반응이 나오고 있다. 특히 국민의힘 주진우 의원은 이 대통령이 국가적 재난 상황에서 예능 프로그램 촬영을 강행했다고 비판했다.

주 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 ‘냉부해 출연 의혹 규명을 위해 강유정 대변인을 형사 고발할 것’이라는 제목의 게시글을 올렸다.

주 의원은 “이재명 대통령의 냉부해 출연 시점을 묻자 대통령실은 대뜸 법적 조치를 하겠다고 했다”며 “끝내 출연 시점은 은폐했다”고 밝혔다. 그러면서 “김남준 대변인이 ‘냉부해 촬영은 화재 이후’라고 실토해 기사가 났다. 어제 브리핑이 눈속임이었다는 자백”이라고 말했다.

그는 “먹통 정부가 됐고, 이 대통령이 밤샘 복구를 지시한 공무원은 안타까운 죽음을 맞았다”며 “국정자원 화재가 최고 단계인 ‘심각’으로 격상된 위기 상황에 대통령 내외가 예능에 출연해 희희낙락해도 되나”라고 반문했다.

사건의 진상을 규명하기 위해 세 가지 조치를 취하겠다고도 했다. 그는 “강유정 대변인을 형사 고발한다. 허위 브리핑을 통해 명예를 훼손했다. 법적 조치 엄포는 나한테 통하지 않는다. 냉부해 촬영 시점을 수사로 밝히겠다”고 말했다.

또 “복수의 관계자로부터 냉부해 촬영이 국정자원 화재 후인 ‘9월28일’이고, 해당 언론사에 함구령이 내려졌다는 제보를 받았다”며 “언론사에 경찰이 대거 출동한 사진의 메타정보를 공개한다. 9월28일 13시44분에 찍힌 사진이다. 경찰버스는 대통령 경호나 집회에 동원된다”며 아이폰 망원 카메라로 찍은 사진을 첨부했다.

아울러 “대통령실에 회의록과 촬영 시점 공개를 강력히 요구한다. 이틀간 국민 앞에 안 나타나고, 대통령실 내부 회의했다고 우긴다. 대통령기록물법상 회의록을 남기도록 돼 있다”고 강조했다. 주 의원은 전날(3일)에도 해당 의혹을 제기하며 출연 시점 공개를 요구했다.

이에 대해 대통령실 강유정 대변인은 “이재명 대통령은 화재가 발생한 26일 저녁 귀국길 비행기 안에서 보고를 받았고, 다음날 새벽부터 상황을 점검했다”며 “27일 오전에는 홍보수석이 행정정보시스템 재난 대응과 데이터 백업 여부 등을 점검했다는 공지를 출입기자들에게 전달했고, 28일 오전에는 대통령실 간부들이 참석한 비상대책회의, 같은 날 오후에는 정부서울청사에서 관계부처 장관 및 시도지사들과 공개 회의를 직접 주재했다”고 설명했다.

이어 “따라서 이틀간 회의도, 현장 방문도 없이 침묵했다는 주 의원의 주장은 명백한 허위”라며 “국가적 위기 상황을 정쟁화한 행위에 법적 대응을 포함한 강력한 조치를 검토하고 있다”고 밝혔다.

이 같은 이슈가 발생하자 냉부해 팬들(냉장고를 부탁해 갤러리)은 이 대통령 부부의 출연을 환영하면서도 논란 해소를 위한 촬영 일정 공개를 요청하는 성명문을 발표했다.

팬들은 “추석 연휴 특별편성 방송에서 이재명 대통령과 김혜경 여사의 출연은 국민과의 교감 및 일상 정서의 공유를 도모하는 시도”라며 “프로그램의 생동감과 공감성 제고에 기여하는 메시지로 평가한다”고 밝혔다. 이어 “국가 현안으로 바쁜 일정 속에도 시청자와 소통하려는 행보에 환영과 기대를 표한다”고 했다.

다만 일각에서 제기한 논란에 대해 “대통령실이 명백한 허위사실이라고 밝힌 사안인 만큼, 사실관계가 충분히 확인되기 전에 확산된 측면이 있는 것으로 보인다”고 지적했다.

그러면서 “불필요한 오해와 정치적 소모전을 막기 위해 제작사와 관계기관은 해당 편의 촬영일과 촬영 시간을 명확히 공개해 주길 바란다”며 “촬영 장소 대관 및 경호, 교통 협조 등 외부 지원이 있었다면 그 범위와 절차를 투명하게 설명함으로써 국민적 의혹을 조속히 불식시켜 주길 요청드린다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]