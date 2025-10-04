위기의 순간, 현장서 심폐소생술… 수소문 끝에 찾은 ‘생명의 은인’

지난달 13일 오후 1시, 서울 동대문구 청량리전통시장의 한 가게 안에서 한 여성이 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다.

주변에 사람들이 몰려들기 시작했고, 당시 그 곳을 지나던 고려대학교 구로병원 조희윤 진료협력팀장이 현장 상황을 파악하고 응급조치를 시작했다. 조 팀장은 구급대와 영상통화를 하며 환자 상태를 전달하고, 구급대가 도착할 때까지 심폐소생술을 시행하며 환자가 무사히 병원으로 이송될 수 있도록 도왔다.

조 팀장은 의식이 돌아온 환자가 구급차에 타는 것까지 지켜본 뒤 현장을 조용히 떠났다. 상황이 안정된 후 환자와 가족들이 사라진 은인을 애타게 찾기 시작했다. 가족과 동료 상인들이 유튜브에 CCTV 영상과 사연을 올리며 조 팀장을 찾았지만 2주가 지나도록 찾을 수 없었다.

결국 지인들은 능숙하게 현장에서 대처했던 모습을 바탕으로 간호사라고 추정해 간호사협회에 연락하게 됐다. 현장 CCTV에 찍힌 사진을 본 고대구로병원 간호부장이 조 팀장을 알아봤고 마침내 가족들이 간절히 찾던 은인이 밝혀졌다.

가족들은 “살려주셔서 정말 감사드린다. 다른 그 어떤 말로 표현할 수 없을 정도로 진심으로 감사드린다”고 눈물로 고마움을 전했다.

조희윤 팀장은 “병원에서 주기적으로 전 직원을 대상으로 실시하는 심폐소생술 교육을 받아 왔고, 진료협력팀장으로서 관내 협력병원 의료진 및 직원들을 대상으로 매년 심폐소생술 교육 프로그램을 진행하면서 접해왔던게 도움이 됐다”며 “당시의 상황에서는 누구라도 그렇게 했으리라고 생각한다. 환자분이 빨리 건강을 회복 하셔서 가족분들이 행복한 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@segye.com

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]