케데헌 ‘골든’, 英 싱글차트 2위…로제 ‘아파트’ 50주째 롱런

넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 OST 골든이 영국 오피셜 싱글차트 장상에서 물러났으나 여전히 최상위권을 기록하며 인기를 과시하고 있다.
3일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 케이팝 데몬 헌터스 속 걸그룹 헌트릭스가 부른 골든은 오피셜 싱글 톱100 최신 차트(3~9일)에서 2위를 차지했다.
골든은 지난 주까지 해당 차트에서 7주 연속 1위, 비연속 총 8주 정상에 이름을 올렸었다.
해당 차트엔 15주째 진입했다. 93위로 해당 차트에 처음 들어온 골든은 31위, 20위, 9위, 4위를 거쳐 1위, 2위, 1위, 1위, 1위, 1위, 1위, 1위, 1위를 거쳐 이번 주 2위에 걸렸다.
케이팝 데몬 헌터스 OST는 이번 주에도 골든을 포함 세 곡이 톱10에 이름을 올렸다.
극 중 헌트릭스 라이벌 그룹인 사자보이즈가 부른 소다 팝은 지난 주에 이어 5위를 기록했다. 해당 차트 11주 연속 진입이다. 사자보이스의 또 다른 곡 유어 아이돌은 지난 주보다 2계단 하락해 8위에 걸렸다. 이 차트에 14주 연속 머물렀다.
걸그룹 트와이스 멤버 정연·지효·채영이 가창한 버전의 테이크 다운은 76위에 걸렸다. 해당 차트에 10주 연속 진입했다.
한편 K-팝 간판 걸그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로가수 로제의 글로벌 히트곡 아파트(APT.)는 59위를 차지하며 해당 차트에 50주 연속 이름을 올렸다.
