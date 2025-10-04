프로농구 DB, 5일 2025∼2026시즌 홈개막전…이벤트 多

사진=DB 프로미 제공

프로농구 DB는 오는 5일 오후 2시 LG를 상대로 원주 홈 개막전을 진행한다.

이번 홈 개막전은 창단 20주년을 맞아 원주 팬들과 함께하는 의미 있는 경기로, 입장관중 전원 창단 20주년 와펜 세트가 증정한다. 선착순 2000명에게는 기념 떡과 야광 팔찌가 제공된다. 경기장 외부에는 야외 이벤트 존이 운영돼 팬들이 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있다. 실내에서는 응원 피켓 꾸미기, 페이스 페인팅, 룰렛 이벤트, 럭키 드로우 등 참여형 이벤트가 진행되어 경기 시작 전부터 즐거움을 선사 할 예정이다.

창단 20주년을 기념해 마련된 타임캡슐 세레머니와 선수단과 팬이 함께하는 그린라이트 세레머니가 경기에 의미를 더한다. 체육관 로비에는 구단의 역사를 한눈에 볼 수 있는 ‘프로미 헤리티지 존’을 새롭게 구성, 운영되어 팬들에게 특별한 시간을 제공할 계획이다.

아울러, 이번 시즌부터 KBL 최초로 도입된 5분할 전광판을 활용해 역동적이고 화려한 비주얼 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

