국가대표 이현중-B.리그 6년 차 양재민, 출격 대기…코리안리거의 일본 새 시즌 4일 스타트

이현중. 사진=B.리그 제공

일본 B.리그에서 뛰는 이현중과 양재민의 시즌이 시작된다.

B.리그는 서부 컨퍼런스 12개 팀과 동부 컨퍼런스 12개 팀으로 나뉘어 팀당 정규시즌 60경기를 소화한다. 이현중의 소속팀 나가사키 벨카는 서부 컨퍼런스, 양재민의 이바라키 로보츠는 동부 컨퍼런스다. 둘의 맞대결은 내년 4월18일, 19일로 예정돼 있다.

NBA 진출을 위해 꾸준히 해외 리그에서 활약 중인 ‘국가대표 에이스’ 이현중은 올여름 B.리그의 나가사키와 계약했다. 미국과 호주에서 주로 활약했던 이현중이지만 일본 프로농구가 처음이 아니다. 호주 리그에서 뛰던 2023∼2024 시즌 종료 후 단기계약으로 오사카 에베사에서 활약한 바 있다. 당시 이현중은 16경기에서 경기당 약 28분을 소화하며 15.3점 5.5리바운드 2.6어시스트 0.9스틸을 기록했다. 장기인 3점슛 역시 37.5%의 성공률로 경기당 3개씩 터뜨린 바 있다.

양재민. 사진=B.리그 제공

양재민은 자신의 6번째 B.리그 시즌을 앞두고 이바라키 유니폼을 입었다. 2020년 신슈 브레이브 워리어스에서 데뷔한 이후 우츠노미야 브렉스, 센다이 89ers를 거쳐 이바라키에 입단한 양재민은 지난 1월에는 B.리그 올스타에 선정돼 올스타전 무대에 뛰기도 했다. 지난 시즌 경기당 3.7점 3.3리바운드 0.6어시스트로 2023∼2024시즌에 비해 아쉬움을 남겼던 양재민은 올 시즌 새 팀과 함께 좋은 성적을 내고자 한다.

둘은 4일부터 새 시즌을 시작한다. 일본 프로농구 복귀전을 펼칠 이현중은 알타리 치바와 원정길에 오른다. 양재민은 친정팀을 만난다. 같은 날 센다이와 원정 경기를 치른다.

한편, 지난 1일 스포티비(SPOTV)의 모기업인 에이클라미디어그룹(이하 에이클라)은 B.리그 중계 권리를 획득했다고 발표했다. 이에 따라 이날부터 펼쳐질 코리안리거 이현중과 양재민의 경기를 생중계로 시청할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]