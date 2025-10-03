‘조기 우승 눈앞에서’ 전북, 제주와 1-1 무승부···고춧가루 뿌린 ‘남태희 동점골’

전북 티아고. 사진=한국프로축구연맹 제공

조기 우승을 위한 길목에서 삐끗했다. 전북 현대가 티아고의 선제골로 앞서갔으나, 제주 SK FC 남태희의 극적인 동점골에 승점 1 확보에 그쳤다.

전북은 3일 제주월드컵경기장에서 끝난 하나은행 K리그1 2025 32라운드 원정경기에서 제주와 1-1로 비겼다. 선두 전북은 3연속 무승으로 승점 68에 머문 채 우승 확정을 다음으로 미뤘다. 한 경기 덜 치른 2위 김천 상무(승점 52)와 승점 16차다. 남은 6경기에서 2승을 추가하면 자력으로 우승한다. 왕좌에 오르면 2021년 이후 4년 만이자 통산 10번째 K리그1 우승이다.

반면 제주는 리그 4연패를 끊었으나 승점 32로 11위에 머물렀다. 뒤숭숭한 분위기 속에 선방했다. 제주는 최근 김학범 감독이 자진 사퇴하고 김정수 코치가 감독 대행을 맡았다. 지난달 27일 수원FC전에선 골키퍼 김동준, 미드필더 이창민 등 4명이 퇴장당한 초유의 사태까지 벌어지며 위기를 맞았다.

선제골은 전북이 신고했다. 전반 27분 권창훈이 빠른 문전 침투 후 내준 패스를 티아고가 잡아 왼발 슈팅으로 골문을 흔들었다. 오프사이드 깃발이 올라갔으나, 주심이 비디오 판독(VAR)을 통해 득점을 인정했다.

문제는 후반 추가시간이었다. 티아고의 득점 이후 제주의 골문을 열지 못했던 전북은 결국 흔들렸다. 후반 추가시간 6분 골문 앞에서 흐른 공을 남태희가 페인팅 동작으로 전북 수비수를 속인 뒤 오른발 슈팅으로 동점골을 터트렸다. 앞선 과정에서 제주 수비수의 반칙 여부를 놓고 VAR이 이뤄졌으나, 남태희의 득점이 바뀌지 않으면서 1-1 동점으로 경기가 종료됐다.

