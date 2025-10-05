밴드 원위 “황금연휴 후 멋진 활동 기대…행복한 명절되길”[추석스타]

밴드 원위의 멤버 하린·기욱·동명·강현·용훈(왼쪽부터)이 추석 인사를 전하고 있다. RBW 제공

탄탄한 스토리텔링으로 존재감을 다져온 밴드 원위가 7일 미니4집 메이즈:애드 아스트라(MAZE:AD ASTRA)로 돌아온다. 컴백에 앞서 원위 멤버들이 세계비즈앤스포츠월드 독자들에게 추석 인사를 전해왔다.

원위는 지난 3월 발매한 정규 2집 위:드림 체이서(WE:Dream Chaser) 이후 약 7개월만의 새 앨범으로 추석 연휴에 컴백을 결정했다. 멤버 강현은 “추석 연휴에 앨범을 발매하는 건 처음이다. 연휴 중에 본격적인 활동에 돌입하다 보니, 멤버들과 함께 활동 준비 및 다양한 스케줄을 소화하며 연휴를 보낼 것 같다”며 “그래도 새 앨범을 선보여 드릴 수 있음에 너무 행복하고 기쁘다”고 밝혔다.…

연휴에 앞서 각종 일정을 바삐 소화하고 있다. 기욱은 “컨디션 관리도 잘 해서 황금 연휴가 끝나자 마자 멋진 활동을 이어가고 싶다”고 각오를 다졌다.

긴 추석 연휴의 시작을 앞두고 원위 용훈과 강현은 “행복한 명절 보내시고 푹 쉬면서 재충전하는 시간이 되길 바란다. 우리의 음악이 여러분들에게 조금이나마 따듯한 힘이 되길 바란다”고 인사를 전했다. 이어 하린은 “지친 일상에서 잠깐 벗어나 힐링을 느끼시고 좋은 추억들을 만드셨으면 좋겠습니다! 행복하고 즐거운 추석이 되시면 좋겠다”고 덧붙였다. 동명과 기욱은 “행복하고 풍성하고 즐거운 한가위가 되시길 기원하겠다. 곧 발매되는 원위의 앨범도 많이 사랑해 달라”고 당부했다.

새 앨범을 관통하는 주제는 ‘별을 향한 여정’으로 여러 단서를 모아 완성된 이번 앨범엔 UFO가 등장한다. 앞서 공개된 콘셉트 티저에서 다섯 멤버는 탐험을 앞둔 두근대는 설렘을 표현했다.

위:드림 체이서로 5년 만에 발표한 정규앨범을 냈던 원위다. 전작에 수록된 11곡 모두 자작곡으로 채우며 음악적 역량을 드러낸 원위는 이번 앨범에서도 높은 참여도로 멤버들의 색깔을 녹였다. 행운의 달, 미확인 비행체, 숨바꼭질, 흔적, 비바람을 건너 등 7곡을 수록했다.

다섯 멤버 전원이 곡 크레딧에 등재된 가운데, 타이틀곡 미로(MAZE)는 인간관계 속에서 느끼는 방황을 미로에 빗대어 표현한 곡이다. 멤버 기욱의 자작곡으로 밝고 경쾌한 밴드 사운드 위에 더해진 섬세한 노랫말로 원위 특유의 짙은 감성을 더욱 아로새길 전망이다.

원위는 특유의 청량하면서도 섬세한 밴드 사운드로 뭉친 10년 차 밴드다. 국내 가요계에 불어온 밴드 붐도 행운처럼 다가왔다. 지난달 열린 부산국제록페스티벌을 비롯해 국내 주요 페스티벌 라인업에 계속해 이름을 올리며 활동 반경을 넓히고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

