“아이들의 꿈과 내일 위해” 스트레이 키즈 방찬, 2억원 기부

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 방찬이 총 2억 원을 기부하고 생일에 따뜻한 마음을 나눴다.

스트레이 키즈 방찬은 10월 3일 생일을 맞이해 삼성서울병원과 유니세프 한국위원회에 각 1억 원씩, 총 2억 원을 쾌척했다. 기부금은 삼성서울병원의 소아청소년 환아 치료비 지원에 사용되며, 유니세프에서는 어린이들을 위한 보건, 영양, 식수 및 위생, 교육, 보호, 긴급구호 등 전 세계에서 지원이 가장 시급한 지역과 사업 영역을 우선적으로 지원하는 핵심 사업에 쓰일 예정이다. 특히 이번 기부로 방찬은 유니세프의 고액 후원자 모임인 '유니세프 아너스클럽'에도 이름을 올렸다.

방찬은 "생일을 맞아 팬분들께서 보내주신 소중한 사랑 덕분에 따뜻한 마음을 나눌 수 있게 되었습니다. 아이들이 더 밝은 꿈 그리고 내일을 그리는데 작은 힘이 되기를 진심으로 바랍니다"라고 소감을 밝혔다.

지난해 생일에도 방찬은 사랑의열매 사회복지공동모금회에 총 1억 원을 기부해 고액 기부자 모임 '아너 소사이어티' 회원에 위촉됐고, 올해 역시 도움이 필요한 곳에 손길을 뻗는 등 온기를 꾸준히 전하고 있다.

한편 스트레이 키즈는 '글로벌 탑 아티스트' 활약을 이어간다. 오는 10월 18일과 19일에는 인천아시아드주경기장에서 '자체 최대 규모' 월드투어의 앙코르 공연인 단독 콘서트 'Stray Kids World Tour <dominATE : celebrATE>'(<도미네이트 : 셀레브레이트>)를 개최한다.

