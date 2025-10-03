허웅, 동생 허훈 빈자리까지 2인분! 개막전부터 29점 폭발···KCC, 삼성에 89-82 승리

사진=KBL 제공

동생의 빈자리, 형이 채웠다.

이상민 감독이 이끄는 KCC는 3일 잠실체육관에서 열린 삼성과의 2025~2026 LG전자 프로농구 개막전에서 89-82로 승리했다. 주전 가드 허훈이 종아리 부상으로 빠졌지만 형 허웅이 29점(5리바운드 5어시스트)을 몰아치며 공백을 메웠다. 여기에 숀롱(23점 10리바운드), 최준용(15점 8리바운드 6어시스트), 송교창(15점)의 활약도 빛났다.

‘농구 대통령’ 허재의 장남 허웅과 차남 허훈은 새 시즌을 앞두고 한솥밥 식구가 됐다. 비시즌 허훈이 KT에서 KCC로 옮기면서 허형제가 한 팀에 뭉쳤다. 다만 개막전에 허훈은 출전하지 않았다. 비시즌 다친 종아리가 완벽히 낫지 않았기 때문. 이상민 KCC 감독은 “2주 정도 지나야 복귀할 수 있을 것 같다”며 “다행히 개막 2연전을 하고 나면 6일을 쉰다. 지켜봐야 한다”고 설명했다.

형이 한 발 더 뛰었다. 허웅은 1쿼터부터 스틸에 이은 속공 득점으로 KCC의 분위기를 이끌었다. 2, 3쿼터엔 3점슛을 연달아 집어넣었다. 승부를 결정짓는 4쿼터, 3점슛을 앞세운 삼성의 반격이 거세졌다. 72-72 동점이 됐다. 허웅이 코트 위 해결사로 나섰다. 코트를 휘저으며 역전 득점을 넣었다. 이어 또 한번 공격에 성공, 자유투 득점까지 넣으며 77-73으로 점수 차를 벌렸다.

시야를 더 넓혔다. 허웅은 디플렉션을 시작으로 수비 리바운드, 패스 등 다양한 방법으로 팀에 활력을 불어넣었다. 동료들의 지원사격도 이어졌다. 송교창과 최준용이 득점을 몰아쳤다. 마지막 주인공은 역시 허웅이었다. 경기 종료 1분31초 전 골밑으로 파고들며 최진광의 패스를 받아 레이업슛을 성공했다. 자유투 득점까지 성공, 승리에 쐐기를 박았다.

