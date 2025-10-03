대한스쿼시연맹, 2025 스쿼시 청소년스포츠한마당 11월 개최

사진=대한스쿼시연맹 제공

대한스쿼시연맹이 다음 달 1일 충청북도 청주에 위치한 청주국제스쿼시경기장에서 ‘2025 스쿼시 청소년스포츠한마당’을 주관해 개최한다. 일반 학생 1명과 학생 선수 1명이 한 팀을 이뤄 참가하는 색다른 스쿼시가 펼쳐진다.

이 대회는 대한체육회가 주최하고 문화체육관광부, 국민체육진흥공단이 후원한다. 학생 선수와 일반 학생이 한 팀으로 참여하는 대회로, 지역·소속·성별 등 구분 없이 만 18세 이하 청소년이라면 누구나 참여할 수 있다.

연맹은 2021년부터 4년 연속 공모사업에 참여·선정돼 주관 단체로 대회를 개최하며, 학생 선수와 일반 학생의 격차를 줄이고 쉽게 스쿼시를 즐길 수 있도록 경기 방식을 바꿔 진행한다. 참가 부분은 △12세 이하부 △15세 이하부 △18세 이하부로 운영되며, 부문별 4가지 메인 경기(△서브 타깃 경기 △릴레이 드라이브 경기 △드롭 타깃 경기 △타깃 명중 경기)를 통해 각 점수를 취합한 후 순위를 매겨 시상을 진행한다. 지난해와 달리 타깃 명중 경기를 추가해 새로움을 더했다.

시상은 대한체육회장상이 주어지는 전체 부문 페어플레이상과 부문별 1·2·3위, 아차상(4위), 베스트팀명상, 베스트팀워크상, 베스트응원상이 수여되며, 시상 부문에 따라 다양한 시상품도 지급한다.

이번 대회는 메인 경기 외에도 다양한 볼거리와 즐길 거리를 준비했다. 우수선수 시범 경기, 우수선수 원포인트 레슨, 진로 상담, VR 체험, AI 포토부스 등과 함께 커피 클레이 체험까지 다채로우면서도 색다른 경험과 환경 보호를 실천할 수 있는 부대 행사를 준비했다.

대한스쿼시연맹은 지난해에 청소년스포츠한마당 최우수 단체로 선정됐다. 2024년 청소년스포츠한마당 참가자들의 만족도가 높았던 만큼 이번 대회도 성공적으로 개최해 참가 학생들에게 오래도록 기억에 남을 대회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다는 의지를 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

