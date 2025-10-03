캣츠아이, ‘날리’ MV 1억 뷰 돌파…글로벌 대세 입증

걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’ 사진 = 하이브 x 게펜 레코드

걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 유튜브에서 또 하나의 억대 뷰 뮤직비디오를 추가했다.

3일 하이브와 게펜 레코드에 따르면, 캣츠아이의 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)’의 수록곡 ‘날리(Gnarly)’ 뮤직비디오가 이날 오전 7시경 유튜브에서 조회수 1억 회를 돌파했다. 이는 캣츠아이의 통산 두 번째 1억 뷰 뮤직비디오다.

캣츠아이의 데뷔 EP 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘터치(Touch)’ 뮤직비디오는 같은 조회수에 도달하기까지 약 9개월이 걸렸던 반면, ‘날리’는 싱글 선공개 이후 약 5개월 만에 이 기록을 뛰어넘으며, 캣츠아이의 급격한 성장세를 보여준다.

걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’의 ‘날리(Gnarly)’ 뮤직비디오. 사진 = 하이브 레이블즈 공식 유튜브 영상 캡처

‘날리’는 하이퍼팝(Hyper-pop) 장르를 기반으로 댄스와 펑크 요소를 가미한 곡이다. 프로듀서 핑크 슬립(Pink Slip), 팀 랜돌프(Tim Randolph), 방시혁(“hitman” bang), 슬로우 래빗(Slow Rabbit) 등 글로벌 히트 메이커들이 힘을 합쳐 과감하고 신선한 사운드를 완성했다. 뮤직비디오는 실험적이고 사이키델릭한 연출이 돋보이며, 멤버들의 역동적 퍼포먼스와 표정 연기가 더해져 지속적인 화제를 낳고 있다.

캣츠아이는 하이브와 게펜 레코드의 글로벌 오디션 프로젝트 ‘더 데뷔: 드림 아카데미(The Debut: Dream Academy)’를 통해 작년 6월 데뷔했으며, 단기간에 ‘차세대 팝 아이콘’으로 자리매김 중이다.

‘날리’를 포함해 이들의 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스’에 담긴 5곡의 스포티파이 합산 누적 재생 수가 최근 7억 회를 돌파했는데, 이는 올해 지금까지 발매된 걸그룹 단일 앨범 기준 최다 스트리밍 기록이다. 스포티파이 월별 청취자(Spotify Monthly Listeners) 또한 9월 기준 3200만 명을 넘기며 같은 기간 집계된 걸그룹 가운데 1위로 올라섰다.

캣츠아이는 이러한 인기를 바탕으로 미국 빌보드 메인 차트에서도 괄목할 만한 성과를 거두고 있다. ‘날리’와 더불어 쌍끌이 흥행 중인 또 다른 히트곡 ‘가브리엘라(Gabriela)’가 빌보드 ‘핫 100’ 45위(9월 27일 자)를 찍으며 자체 최고 순위를 경신했고, EP ‘뷰티풀 카오스’는 ‘빌보드 200’ 4위(7월 12일 자)를 차지했다.

한편, 캣츠아이는 이러한 상승세를 발판 삼아 11월부터 13개 도시 16회차에 걸친 첫 단독 북미 투어에 나선다. 이 투어의 티켓은 이미 매진됐다. 내년 4월에는 ‘꿈의 무대’로 불리는 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’에 참여할 계획이다.

