리사, 파격 시스루 자태 공개…치명적 실루엣 ‘눈길’

그룹 블랙핑크 리사. 사진 = 리사 SNS 계정

그룹 블랙핑크 리사가 과감한 시스루 드레스로 시선을 사로잡았다.

리사는 지난 2일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진은 프랑스 파리에서 열린 루이비통 2026 S/S 여성 컬렉션 행사 참석 당시의 모습을 담고 있다.

사진 = 리사 SNS 계정

사진 = 리사 SNS 계정

이날 리사는 몸에 밀착된 블랙 시스루 롱 드레스를 착용해 세련되고 관능적인 매력을 발산했다. 드레스는 은은한 시퀸 장식과 곳곳에 더해진 펀칭 디테일로 실루엣을 강조했으며, 리사의 균형 잡힌 몸매를 한층 돋보이게 했다.

특히 자신감 넘치는 포즈와 고혹적인 분위기는 글로벌 패션 아이콘다운 면모를 다시 한 번 입증했다. 여기에 강렬한 레드 립 메이크업과 부드러운 웨이브 헤어스타일이 더해져 전체 스타일링에 고급스러움을 더했다.

한편, 리사가 속한 블랙핑크는 최근 월드투어 콘서트 ‘데드라인’으로 글로벌 팬들과 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]