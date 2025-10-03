‘첫 정규’ 엔믹스, 드라마틱한 ‘SPINNIN' ON IT’

그룹 NMIXX(엔믹스)가 신보 수록곡 'SPINNIN' ON IT'(스피닌 온 잇) 비디오 완편을 공개했다.

NMIXX는 오는 13일 첫 정규 앨범 'Blue Valentine'(블루 밸런타인)과 동명의 타이틀곡을 발매한다. JYP엔터테인먼트는 2일 수록곡 'SPINNIN' ON IT' 비디오 티저를 선보인 데 이어 3일 0시 영상 본편과 포토를 오픈하고 컴백 열기를 높였다.

감각적인 영상미가 돋보이는 비디오는 사랑하지만 미운 감정이 뒤섞인 이들의 깊어지는 갈등을 드라마틱한 장면으로 담아냈다. 계속되는 충돌로 끝내 케이크를 서로에게 던지며 다투는 모습은 반복되는 다툼과 혼란에도 놓지 못하고 함께하는 사이를 그린 노랫말과 어우러져 몰입감을 더한다. 사진은 비디오에 사용된 오브제와 멤버들의 초상을 조합해 독특한 감성을 자아낸다. 모노톤 스타일링과 더불어 포토제닉한 포즈를 취하며 트렌디한 비주얼을 완성했다.

여섯 멤버의 에너제틱하면서도 섬세한 보이스가 돋보이는 2번 트랙 'SPINNIN' ON IT'은 캐치한 베이스 리프와 몰아치는 드럼 사운드, R&B 스타일의 보컬 프레이징이 청취 포인트로 자리한다.

NMIXX가 데뷔 이래 첫 선보이는 정규 음반에는 타이틀곡 'Blue Valentine'을 비롯해 'SPINNIN' ON IT', 'Phoenix'(피닉스), 'Reality Hurts'(리얼리티 허츠), 'RICO'(리코), 'Game Face'(게임 페이스), 'PODIUM'(포디움), 'Crush On You'(크러시 온 유), 'ADORE U'(어도어 유), 'Shape of Love'(셰이프 오브 러브), 'O.O Part 1 (Baila)'(오오 파트 1 (바일라)), 'O.O Part 2 (Superhero)'(오오 파트 2 (슈퍼히어로))까지 총 12곡이 수록된다. 해원이 'PODIUM'과 'Crush On You', 릴리가 'Reality Hurts' 작사에 직접 참여했고 팬들이 정식 음원 발매를 손꼽아 기다렸던 데뷔곡 'O.O' 파트 1, 2 버전이 실려 반가움을 산다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

